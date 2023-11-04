В США похоронили Мэттью Перри: на закрытую церемонию пришли все звезды "Друзей"

На кладбище Форест-Лаун в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе похоронили легендарного комика и сценариста Мэттью Перри, который недавно скончался в своем доме в возрасте 54 лет. Об этом сообщает специализированный портал TMZ.
Церемония прощания с артистом все исполнители главных ролей в культовом ситкоме "Друзья", который и сделал Перри всемирно известным комиком.
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан, для которых ситком был не просто проектом, а, как говорили они сами, настоящим семейным делом ‒ и говорят, что с особой болью переживают потерю друга.
Церемония прощания была довольно скромной. На кладбище Форест-Лаун в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе, которое находится менее чем в полутора километров от легендарной студии Warner Bros, где снимался сериал, собралось около 20 человек. Кстати, на этом погосте покоятся и многие другие голливудские звезды ‒ в том числе Майкл Джексон, Люсиль Болл и Элизабет Тейлор.
Напомним, ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.
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