Подозрения сняты: Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиками - СМИ

"Чендлер Бинг" в прошлом имел своих демонов.

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Причина смерти Мэттью Перри не в передозировке наркотическими веществами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе умер американо-канадский актер Мэттью Перри. Его тело было обнаружено в джакузи. Следователи, которые прибыли на место трагедии, при первичном осмотре тела артиста исключили насильственную смерть, а также передозировку наркотическими веществами.

Тем не менее было принято решение проводить токсикологическую экспертизу - у Перри была длинная и печальная история с наркотиками и алкоголем. Он множество раз лежал в реабилитационных центрах, резко терял и набирал вес, целые годы его жизни, по признанию самого актера, выпадали из его памяти. Из-за злоупотребления различными веществами и алкоголем у Перри также возникла перфорация ЖКТ, которую пришлось долго и болезненно лечить.

Однако, на момент смерти актер уже несколько лет соблюдал трезвый образ жизни. Он также помогал тем, кто боролся с зависимостью, и считал это своей миссией.

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Издание Daily Mail сообщило, что следователи, которые занимаются расследованием смерти Мэттью Перри, повторно исключили передозировку из списка вероятных причин его гибели - согласно результатам токсикологической экспертизы в организме артиста фентанила или метамфетамина обнаружено не было.

При обыске его дома были обнаружены антидепрессанты. Они хранились в подобающем виде, с необходимой маркировкой и рецептами от врача. Однако экспертизе предстоит еще установить, соблюдал ли Перри правильную дозировку при их употреблении.

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