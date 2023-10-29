Умер актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья"

Актера нашли в его дома в джакузи. Сообщается, что следов наркотиков на месте смерти не обнаружили.

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Мэттью Перри нашли в джакузи. Коллаж Главред, фото Instagram/mettyperry4, скриншот видео

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в субботу в ванне-джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, сообщили источники в правоохранительных органах. Ему было 54.

По информации Los Angeles Times, источники, говорившие на условиях анонимности, поскольку расследование продолжается, не назвали причину смерти и сообщили, что на месте смерти звезды не нашли наркотиков и следов насильственной смерти.

"Мы опустошены кончиной нашего дорогого друга Мэтью Перри", — заявила в заявлении The Times телевизионная группа Warner Bros., продюсировавшая "Друзей". "Мэтью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group. Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это душераздирающий день, и мы посылаем нашу любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам".

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"Мы невероятно опечалены слишком скорой кончиной Мэттью Перри", — заявила компания NBC, которая транслировала сериал все 10 сезонов. "Он принес столько радости сотням миллионов людей по всему миру благодаря своей идеальной комедийной игре и остроумию. Его наследие будет жить в бесчисленных поколениях".

Перри наиболее известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х, который длился 10 сезонов... и с ним во всех 234 эпизодах. Его персонаж был любимцем фанатов, как и его игра, манеры и линии которого впоследствии воссоздавались и подделывались фанатами по всему миру.

Хотя "Друзья" были его самой большой заявкой на известность... Перри на протяжении многих лет играл в бесчисленном количестве других телешоу, таких как "Мальчики будут мальчиками", "Боль роста", "Серебряные ложки", "Чарльз". "Главный", "Сидней", "Беверли-Хиллз, 90210", "Дом свободен", "Элли МакБил", "Западное крыло", "Клиника", "Студия 60 на Сансет-Стрип", "Продолжай", Странная парочка" и многое другое.

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