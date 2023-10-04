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В бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль

Анна Подгорная
4 октября 2023, 14:01 обновлено 4 октября, 14:07
В апреле ему исполнилось 29, а спустя два месяца его молодая жена стала вдовой.
Умер Андрей Чепиль
Погиб Андрей Чепиль / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/che_pil

Украинский музыкант, активист, сержант взвода 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура" (штурмовой полк) Андрей Чепиль (позывной "Крис") героически погиб во время боевого задания недалеко от села Работино, Запорожской области. Вместе с ним во время штурма вражеской позиции погибло трое его побратимов.

Защитник Украины вступил в ВСУ в марте 2022 года. Сперва он был пулеметчиком в одном из подразделений, участвовал в боях возле Изюма и Купянска. После этого стал командиром боевой машины "Брэдли".

Андрей Чепиль погиб еще в июне, однако о его героической кончине стало известно лишь сейчас. Об этом сообщила пресс-служба украинского скаутского сообщества "Пласт", активным членом которого был воин с 2001 года, в Facebook.

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Андрей Чепиль до полномасштабной войны в Украине был вокалистом и музыкантом. Играл на саксофоне в кавер-бендах Frisson Band и Smerichka, на трембите - в фольк-рок-группе КОРАЛЛІ. Во время прохождения срочной службы был в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

У павшего воина осталась жена Богдана, на которой он женился в 2021 году.

Умер Андрей Чепиль
Погиб Андрей Чепиль / facebook.com/PlastUA

Ранее популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников раскрыл подробности жестокого убийства его отца. Артисту на тот момент было всего 11 лет.

Также стало известно, что в России скончался популярный актер сериалов "Бригада" и "Солдаты" Вячеслав Гришечкин. Он так и не смог принять смерть жены, из-за чего его собственное здоровье стало стремительно ухудшаться.

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