В бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль

Украинский музыкант, активист, сержант взвода 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура" (штурмовой полк) Андрей Чепиль (позывной "Крис") героически погиб во время боевого задания недалеко от села Работино, Запорожской области. Вместе с ним во время штурма вражеской позиции погибло трое его побратимов.
Защитник Украины вступил в ВСУ в марте 2022 года. Сперва он был пулеметчиком в одном из подразделений, участвовал в боях возле Изюма и Купянска. После этого стал командиром боевой машины "Брэдли".
Андрей Чепиль погиб еще в июне, однако о его героической кончине стало известно лишь сейчас. Об этом сообщила пресс-служба украинского скаутского сообщества "Пласт", активным членом которого был воин с 2001 года, в Facebook.
Андрей Чепиль до полномасштабной войны в Украине был вокалистом и музыкантом. Играл на саксофоне в кавер-бендах Frisson Band и Smerichka, на трембите - в фольк-рок-группе КОРАЛЛІ. Во время прохождения срочной службы был в военном оркестре почетного караула при президентском полку.
У павшего воина осталась жена Богдана, на которой он женился в 2021 году.
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