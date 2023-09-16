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"Бригада" и "Солдаты": в России скончался популярный актёр сериалов

Алена Кюпели
16 сентября 2023, 08:22 обновлено 16 сентября, 08:27
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В России скончался популярный российский актер, который сыграл во многих сериалах Вячеслав Гришечкин.

По информации пропагандистского издания Стархит, несколько дней назад актера госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу с инфарктом.

Сообщается, что врачи пытались спасти актера, но его состояние только ухудшалось.

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Пять лет назад у актера умерла жена и он очень тяжело переносил ее уход. Актер впал в депрессию, по словам друзей, страдал алкогольной зависимостью.

Причиной смерти артиста предварительно называют проблемы с сердцем. Именно из-за очередного приступа его увезли в клинику несколько дней назад.

Впервые актер появился на экранах в 1989 году в фильме "Биндюжник и король". Он сыграл множество ролей за свою карьеру. Особенно запомнились зрителям образы в сериалах "Солдаты", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Каменская", "Маргоша", "Бригада". А также во многих популярных фильмах.

Напомним, ранее стало известно о том, что народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.

Также умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент. Актер, вопреки многочисленным врожденным заболеваниям, которые в итоге и отняли у него жизнь, построил крайне успешную карьеру.

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