"Я сейчас бездомный": Николас Кейдж вынужден скитаться

Вы узнаете:
- Николасу Кейджу пришлось покинуть свой особняк
- Что произошло с недвижимостью актера
Голливудский актер Николас Кейдж столкнулся с неожиданными жизненными трудностями. 62-летний артист временно лишился возможности жить в своем роскошном особняке в Малибу стоимостью 10,5 миллиона долларов, сообщает Hello!.
Из-за масштабного геологического сдвига и разрушения дороги актер вместе с семьей вынужден переезжать из одного отеля в другой. О своей неожиданной "бездомной" жизни обладатель премии "Оскар" рассказал во время встречи с поклонниками на фестивале Comic Con в Лос-Анджелесе.
На вопрос о том, как семья планирует праздновать Хэллоуин, актер с грустной улыбкой признался, что традиционные домашние посиделки и раздача конфет детям в этом году отменяются.
"Я сейчас немного бездомный. Что-то случилось с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в гостиницах", - сказал Кейдж.
Причиной эвакуации стала масштабная геологическая катастрофа, произошедшая в начале сентября. В районе дома знаменитости обрушилась часть единственной подъездной дороги, в результате чего был поврежден газопровод. Из-за риска дальнейшей эрозии почвы, мощных приливов и дождей, вызванных ураганом "Мари", властям пришлось ввести чрезвычайное положение и принудительно эвакуировать жильцов 31 особняка. Когда актер сможет вернуться в свое элитное жилье, пока неизвестно.
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О персоне: Николас Кейдж
Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер.
Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе.
Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде.
Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах.
Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве.
Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.
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