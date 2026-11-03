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"Я сейчас бездомный": Николас Кейдж вынужден скитаться

Кристина Трохимчук
3 ноября 2026, 16:12
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Николас Кейдж вместе с семьей оказался без возможности вернуться в собственный дом.
Николас Кейдж
Николас Кейдж остался без дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Николасу Кейджу пришлось покинуть свой особняк
  • Что произошло с недвижимостью актера

Голливудский актер Николас Кейдж столкнулся с неожиданными жизненными трудностями. 62-летний артист временно лишился возможности жить в своем роскошном особняке в Малибу стоимостью 10,5 миллиона долларов, сообщает Hello!.

Из-за масштабного геологического сдвига и разрушения дороги актер вместе с семьей вынужден переезжать из одного отеля в другой. О своей неожиданной "бездомной" жизни обладатель премии "Оскар" рассказал во время встречи с поклонниками на фестивале Comic Con в Лос-Анджелесе.

видео дня
Николас Кейдж
Николас Кейдж - как выглядит сейчас / скрин из видео

На вопрос о том, как семья планирует праздновать Хэллоуин, актер с грустной улыбкой признался, что традиционные домашние посиделки и раздача конфет детям в этом году отменяются.

"Я сейчас немного бездомный. Что-то случилось с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в гостиницах", - сказал Кейдж.

Николас Кейдж - где живет сейчас
Николас Кейдж - где живет сейчас / фото: ua.depositphotos.com

Причиной эвакуации стала масштабная геологическая катастрофа, произошедшая в начале сентября. В районе дома знаменитости обрушилась часть единственной подъездной дороги, в результате чего был поврежден газопровод. Из-за риска дальнейшей эрозии почвы, мощных приливов и дождей, вызванных ураганом "Мари", властям пришлось ввести чрезвычайное положение и принудительно эвакуировать жильцов 31 особняка. Когда актер сможет вернуться в свое элитное жилье, пока неизвестно.

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О персоне: Николас Кейдж

Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер.

Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе.

Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде.

Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах.

Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве.

Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

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