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"По-жесткому": популярный украинский актер раскрыл подробности убийства его отца

Анна Подгорная
17 сентября 2023, 14:51 обновлено 17 сентября, 14:51
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Сергей Стрельников поделился болезненными воспоминаниями из детства.
Сергей Стрельников с родителями
Сергей Стрельников рассказал, как умер его отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sergiystrelnikov

Украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников лишился отца в возрасте 11 лет. С тех пор артист хранит о нем теплые воспоминания, однако рассказывает про него редко.

В интервью для Алины Доротюк Стрельников впервые рассказал холодящую душу историю о том, как умер его отец. Это произошло в 1993 году. По словам Сергея, его папа связался с плохой компанией, за что был жестоко убит.

"Его убили. Забили до смерти и засунули под лед в наш Ставищанский пруд в прорубь и там подо льдом его нашли… 90-е, прям по-жесткому. Он дружил с какими-то там бандосами, он был спортивным человеком, спортзалы, водил какие-то знакомства, он помогал там… Я не знаю всех этих вещей, но по результату дела не было. Кто это, так все оно затихло. Насколько я знаю, люди, которые это сделали, уже на том свете", - сообщил Стрельников.

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Актер отметил, что его отец был "классным мужиком", однако сейчас, в глубине души, он радуется, что папа не дожил до нашего времени, до войны в Украине.

"Он был добрым, он был сильным, был красивым мужчиной. Его уважали, он лечил людей, занимался спортом, писал картины, писал стихи. Он был классным мужиком. Если откровенно, я рад, что он не дожил до всего этого кошмара. Потому что я бы не хотел, чтобы его это мучило. Я знаю, что он бы стал на сторону Украины, я в этом уверен. Но человеку бы это болело, потому что он был чистым россиянином", - поделился Сергей Стрельников.

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