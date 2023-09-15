"Смешная была бы смерть": Леся Никитюк показала, как чуть не погибла на съёмках шоу

Леся Никитюк побывала в очень опасной ситуации.

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Леся Никитюк показала жуткое видео / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась неприятным видео, как чуть не погибла во время съемок.

На своей странице в Instagram, артистка показала момент со съемок шоу "Кто сверху". Там, во время одного из конкурсов, она чуть не погибла.

Тогда Никитюк была в костюме мочалки, которая напиталась водой во время игры и практические "потопила" знаменитость. "Вспомнила, как я чуть не умерла в костюме "мочалки" на "Кто сверху?". Это был реально трындец (неценз. - авт.). Костюм набрал в себя много воды в бассейне… Смешная была бы смерть", - поделилась подробностями инцидента Никитюк.

видео дня

Видео можно посмотреть тут

Отметим, ранее Леся Никитюк показала свое бьюти-преображение, которое удивило поклонников. В коротком ролике Леся позирует с красиво уложенными волосами, но от былого блонда мало что осталось. Теперь ведущая - шатенка с двумя осветленными у лица прядями. "Попрощалась с блондом. Как вам?" - поинтересовалась мнением фанатов Никитюк.

Ранее также Леся Никитюк в крайне ироничном стиле прокомментировала информацию блогера Богдана Беспалова ‒ о том, что у нее был неудачный роман с коллегой по телевидению.

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