"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленному

Судьбоносный момент в жизни пары произошел в одном из самых красивых мест Украины.

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Олег Машуковский обручился с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashukovsky

Украинский блогер Олег Машуковский совершил каминг-аут в январе 2023 года во время интервью для Рамины Эсхакзай. Тогда же он заявил, что состоит в романтических отношениях и готов к семейной жизни.

Личность своего избранника инфлюэнсер раскрыл в июне, в Месяц прайда. Им оказался визажист по имени Даниил. Вероятно, именно про него блогер и говорил Эсхакзай.

Теперь Машуковский решился на важный шаг, и сделал избраннику предложение. Блогер встал перед бойфрендом на одно колено в крайне необычном месте, и сделал ему незабываемый сюрприз.

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Олег и Даниил отправились вместе с друзьями в пеший подъем на гору Говерлу. На самой вершине блогер предложил возлюбленному повторить фрагмент из фильма "Титаник", где Роуз и Джек стоят на носу корабля. Когда Даниил отвернулся, Машуковский достал заветную коробочку с кольцом, сделал предложение и получил свое долгожданное "да".

Смотрите видео, как Олег Машуковский делает предложение своему бойфренду на вершине Говерлы:

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