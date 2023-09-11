Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

Крис Эванс и Альба Баптиста постарались сохранить церемонию в строжайшем секрете.

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Крис Эванс и Альба Баптиста поженились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/alba.baptista

42-летний американский актер, "Капитан Америка" и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс стал законным супругом девушки, которую считает своей мечтой - 26-летней португальской актрисы Альбы Баптисты.

В мае стали ходить слухи, что пара, которая, вероятно, находилась в отношениях с конца 2021 года, готовится к свадебной церемонии в Массачусетсе - родном штате Эванса, где возлюбленные живут вместе. По прогнозам бракосочетание назначили на конец лета 2023.

Теперь издание PageSix заявляет, что свадьба уже состоялась. Актеры провели церемонию в своем доме в Бостоне. Среди приглашенных были лишь ближайшие родственники и друзья.

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Отмечается, что на свадьбе действовали очень жесткие правила конфиденциальности: на входе гостей просили сдать мобильные телефоны, чтобы они не вели запрещенную фото- и видеосъемку. Также они подписывали договор про неразглашение.

Ранее стало известно, что беременная Кардашьян загремела больницу. 44-летняя Кортни на последнем триместре перенесла операцию - четвертый малыш дается светской львице с большим трудом.

Также СМИ сообщили, что 83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына. Нур Альфаллах, которая была вынуждена доказывать отцовство ребенка, планирует судиться за опеку над малышом.

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