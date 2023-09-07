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Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 13:11 обновлено 7 сентября, 13:11
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Последний триместр для Кортни Кардашьян выдался особенно сложным.
Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер
Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию на плоде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kourtneykardash

В июне 44-летняя светская львица Кортни Кардашьян объявила, что ждет ребенка от своего мужа, барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Это будет первый общий малыш пары.

На последнем триместре беременности Кардашьян попала в больницу - три ее предыдущих опыта вынашивания ребенка были легкими, однако в это раз ей потребовалась помощь врачей. Кортни перенесла операцию на плоде. В тяжелую минуту ее поддерживали мама и муж, который прервал свое турне по Европе, чтобы быть рядом.

На своей странице в Instagram светская львица опубликовала черно-белое фото, вероятно из больницы - на снимке она с Баркером держатся за руки. В подписи она рассказала о том, что случилось с ней и ее еще не родившимся сыном от музыканта.

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"Я буду вечно благодарна моим замечательным врачам за спасение жизни нашего малыша. Я бесконечно благодарна своему мужу, который примчался ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице и потом заботиться обо мне, быть моей опорой. И моей маме: спасибо, что держала меня за руку", - пишет Кортни Кардашьян.

Известно, что операция прошла успешно - врачам удалось сохранить жизнь маме и плоду. Сейчас Кортни дома, и чувствует себя гораздо лучше. "Слава Богу. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было самым настоящим благословением", - отмечает светская львица.

Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер
Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию на плоде / instagram.com/kourtneykardash

Ранее канадская супермодель Линда Евангелиста сообщила, что уже 5 лет борется с раком груди. Она перенесла удаление обеих грудей, однако врачи по-прежнему не дают оптимистичных прогнозов.

Также стало известно, что звезду "Уэнздей" выкинули из сериала из-за сексуальных домогательств - Перси Хайнс Уайт, который сыграл Ксавье Торпа, потерял роль во втором сезоне.

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