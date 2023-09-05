"Я одной ногой стою в могиле": у Линды Евангелисты обнаружили рак груди

Супермодель из "большой шестерки" уже перенесла несколько операций, и сдаваться не намерена.

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Линда Евангелиста рассказала про рак молочной железы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Канадская манекенщица итальянского происхождения, одна из первых супермоделей Линда Евангелиста была вынуждена закончить карьеру в 2016 году из-за неудачной косметической процедуры, которая обезобразила ее лицо.

В 2021 году она осмелилась явить свою новую внешность миру, который принял ее с распростертыми объятиями - обаяние Линды оказалось сильнее условностей мира моды. Тем не менее несчастья в жизни супермодели на этом не закончились.

В интервью для The Wall Street Journal Magazine Евангелиста впервые призналась, что в 2018 году у нее обнаружили рак молочной железы. После страшного диагноза последовала двойная мастэктомия.

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В июле 2022 года, после МРТ и биопсии, Линда узнала, что онкология вернулась, и распространилась на грудные мышцы. "И я сказала врачу: "Выкопайте дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вы провели раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди". Вы понимаете меня? Я не умру от этого", - рассказала модель.

Она также отметила, что у нее плохие показатели онкотипа, что означает, что болезнь может вернуться в любой момент. "Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я в настроении праздновать", - подытожила Линда Евангелиста.

Ранее американский рэппер 50 Cent разбил голову женщине на своем концерте - в гневе он запустил микрофон в толпу, и попал в местную радиоведущую. Она написала на звезду заявление в полицию.

Также стало известно, что после развода с Сэмом Асгари Бритни Спирс стала подозревать своего бывшего мужа в сотрудничестве с ее отцом. Певица предполагает, что Асгари передавал ему информацию про Брит, которая могла помочь контролировать ее.

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