Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

Американский рэппер разозлился на что-то и стал участником уголовного дела.

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50 Cent разбил голову поклоннице, Коллаж Главред, фото Instagram/50cent

Американский рэппер, выступающего под псевдонимом 50 Cent теперь является подозреваемым в совершении уголовного преступления.

По информации TMZ, радиоведущая Power 106 Брихана Монегейн подала заявление в полицию. Источники в правоохранительных органах сообщают, что артист бросил микрофон в толпу и ранил при этом женщину.

По словам жертвы, 50 Cent посмотрел прямо на нее, прежде чем бросить микрофон, так что, по крайней мере, по ее словам, артист знал, что она была там.

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Брихана попала в больницу с рваной раной на голове, а также с травмой руки.

В сети появились фотографии жертвы, на которых видно рану на лбу и окровавленные полотенца, обернутые вокруг шеи.

Фото можно посмотреть тут

Напомним, ранее американская хип-хоп певица Cardi B швырнула свой микрофон в зрителя концерта, который облил ее водой из пластикового стакана, во время выступления певицы в Лас-Вегасе.

Ранее американский репер ASAP Rocky попал в огромный скандал - из-за публичной демонстрации российской военной символики его захейтили поклонники, которые осуждают страну-агрессора. Фото с кулоном в виде буквы Z, составленной из бриллиантовых танков, очень быстро исчезло со страницы музыканта, но благосклонность фанатов вернуть не так-то просто.

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