Работал на моего отца: Бритни Спирс подозревает своего бывшего мужа

Бритни Спирс считает, что бывший муж Сэм Асгари "тайно работал" с ее бывшим отцом Джейми и передавал ему информацию, которая помогла бы держать звезду под 13-летней опекой.
29-летний Сэм подал на развод с 41-летней Бритни в начале этого месяца после всего 13 месяцев брака, однако источник, близкий к поп-звезде, теперь утверждает, что у нее начались серьезные сомнения по поводу отношений задолго до того, как они официально расстались, сообщает The Daily Mail.
По словам инсайдера семьи Спирс, у Бритни возникли подозрения, что актер Сэм, с которым она начала встречаться за пять лет до того, как закончилась длительная опека отца над ней, работал с 71-летним Джейми, чтобы предоставить ему личные подробности о ее жизни.
"У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений", — сообщил источник.
"Сэм предоставлял Джейми информацию, которая помогала удержать ее под опекой. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм все время лгал", - сказал источник.
Менее чем через два месяца после того, как Сэм и Бритни встретились на съемках ее клипа "Slumber Party", 28 декабря 2016 года они стали официальными лицами Instagram. В то время жизнью Бритни управлял ее отец, который полностью контролировал ее финансы, карьеру и повседневную деятельность.
Хотя круг поп-звезды был ограничен ее танцорами и другими людьми, участвовавшими в ее карьере, Сэм был принят в семью Спирс, которая в то время не была разведена. Он присоединялся к ним на каникулах и семейных прогулках.
Напомним, ранее стало известно о том, что несмотря на то, что известная американская поп-певица Бритни Спирс понемногу начинает налаживать отношения с матерью и сестрой, с отцом Джейми у нее по-прежнему сложные отношения.
Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.
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