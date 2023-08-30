Работал на моего отца: Бритни Спирс подозревает своего бывшего мужа

Бритни Спирс в последнее время - персона для обсуждения номер один.

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Бритни Спирс, Сэм Асгари / instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс считает, что бывший муж Сэм Асгари "тайно работал" с ее бывшим отцом Джейми и передавал ему информацию, которая помогла бы держать звезду под 13-летней опекой.

29-летний Сэм подал на развод с 41-летней Бритни в начале этого месяца после всего 13 месяцев брака, однако источник, близкий к поп-звезде, теперь утверждает, что у нее начались серьезные сомнения по поводу отношений задолго до того, как они официально расстались, сообщает The Daily Mail.

По словам инсайдера семьи Спирс, у Бритни возникли подозрения, что актер Сэм, с которым она начала встречаться за пять лет до того, как закончилась длительная опека отца над ней, работал с 71-летним Джейми, чтобы предоставить ему личные подробности о ее жизни.

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"У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений", — сообщил источник.

"Сэм предоставлял Джейми информацию, которая помогала удержать ее под опекой. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм все время лгал", - сказал источник.

Менее чем через два месяца после того, как Сэм и Бритни встретились на съемках ее клипа "Slumber Party", 28 декабря 2016 года они стали официальными лицами Instagram. В то время жизнью Бритни управлял ее отец, который полностью контролировал ее финансы, карьеру и повседневную деятельность.

Хотя круг поп-звезды был ограничен ее танцорами и другими людьми, участвовавшими в ее карьере, Сэм был принят в семью Спирс, которая в то время не была разведена. Он присоединялся к ним на каникулах и семейных прогулках.

Напомним, ранее стало известно о том, что несмотря на то, что известная американская поп-певица Бритни Спирс понемногу начинает налаживать отношения с матерью и сестрой, с отцом Джейми у нее по-прежнему сложные отношения.

Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.

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