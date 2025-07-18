"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

Кратко:
- В центре видеоистории - три персонажа
- Украинцы - несокрушимый волевой народ
Украинский певец Артем Пивоваров презентовал видеоработу на новый трек "Fight for Life (feat. Usyk)", который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.
За день до боя Усика с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа артист показал клип в виде видеоигры.
"Эта история рассказывает о вечной битве между светом и тьмой. В центре истории три персонажа: Усик - воин-искатель, Королева - олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы выдерживают все вызовы в нелегкой борьбе", - отметили создатели клипа.
Сам Пивоваров также высказался о новой видеоработе так:
"Нам удалось подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы - несокрушимый волевой народ".
Кстати, реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Песня "Fight for Life" будет звучать на арене и в трансляциях.
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Кто такой Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.
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