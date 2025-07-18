"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

Реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне.

https://stars.glavred.info/vechnaya-bitva-mezhdu-svetom-i-tmoy-pivovarov-prezentoval-trek-s-usikom-10682615.html Ссылка скопирована

Пивоваров презентовал трек с Усиком / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В центре видеоистории - три персонажа

Украинцы - несокрушимый волевой народ

Украинский певец Артем Пивоваров презентовал видеоработу на новый трек "Fight for Life (feat. Usyk)", который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

За день до боя Усика с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа артист показал клип в виде видеоигры.

видео дня

"Эта история рассказывает о вечной битве между светом и тьмой. В центре истории три персонажа: Усик - воин-искатель, Королева - олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы выдерживают все вызовы в нелегкой борьбе", - отметили создатели клипа.

Сам Пивоваров также высказался о новой видеоработе так:

"Нам удалось подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы - несокрушимый волевой народ".

Кстати, реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Песня "Fight for Life" будет звучать на арене и в трансляциях.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая недавно развелась с Андреем Фединчиком, устроила фотосессию с сыном.

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред