Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

Виталий Кирсанов
18 июля 2025, 17:10
10
Реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне.
Пивоваров презентовал трек с Усиком
Пивоваров презентовал трек с Усиком / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В центре видеоистории - три персонажа
  • Украинцы - несокрушимый волевой народ

Украинский певец Артем Пивоваров презентовал видеоработу на новый трек "Fight for Life (feat. Usyk)", который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

За день до боя Усика с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа артист показал клип в виде видеоигры.

видео дня

"Эта история рассказывает о вечной битве между светом и тьмой. В центре истории три персонажа: Усик - воин-искатель, Королева - олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы выдерживают все вызовы в нелегкой борьбе", - отметили создатели клипа.

Сам Пивоваров также высказался о новой видеоработе так:

"Нам удалось подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы - несокрушимый волевой народ".

Кстати, реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Песня "Fight for Life" будет звучать на арене и в трансляциях.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая недавно развелась с Андреем Фединчиком, устроила фотосессию с сыном.

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Александр Усик Пивоваров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

16:48Мир
Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

16:02Политика
Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

Последние новости

17:33

Теперь стоят тысячи - зачем в СССР делали фарфоровые рыбки и какова их история

17:13

Медведева "накрыло" от санкций Европы: разразился угрозой разгрома Украины

17:10

"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

16:48

"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

16:47

Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языкеВидео

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
16:44

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - действовать, Львам - говорить

16:36

Экономика РФ трещит, Путину нужно закончить войну или печатать деньги - МиловВидео

16:35

Евро снова идет на взлет, а доллар теряет позиции: каким будет курс валют 21 июля

16:30

Можно ли выпить кофе перед причастием: священник дал однозначный ответВидео

Реклама
16:13

У певицы Алсу горе в семье: что случилось

16:02

Слон не сам, а с друзьями: лишь самый внимательный найдет всех животных на картинке

16:02

Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

15:58

Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

15:38

В Украине начали выплачивать больничные по-новому: что изменится

15:34

"Черный список" для консервации: какие продукты лучше не закрывать в банкиВидео

15:33

Почему Россия перестала бить по Киеву и при чем здесь Келлог - Игнат ответил

15:32

Не оставляют равнодушными никого: какие ТОП-4 даты рождения сулят успех и любовь

15:05

Число не укладывается в голове: сколько раз запрещали украинский языкВидео

14:57

Демографический кризис: сколько приходится умерших украинцев на одного рожденного

14:48

Цена перевалила за 200 гривен: в Украине внезапно подорожала популярная ягода

Реклама
14:36

То, что он не нужен - миф: зачем аппендикс в организме человека и можно ли жить без негоВидео

14:29

Полиция экстренно обратилась к украинцам: "валютчики" обманывают мошеннической схемой

14:14

Лорак с перепаленными волосами показала, как дрессирует мужа-испанцаВидео

14:13

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

14:12

Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение

14:12

Укрепление ПВО и пилоты для Mirage: Зеленский провел часовую беседу с Макроном

14:11

Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошлоВидео

14:00

Ретроградный Меркурий даст второй шанс: каким ТОП-4 знакам приготовиться

13:55

В разы доступнее, чем в июне: в Украине переписали цены на базовый овощ

13:50

Гороскоп на завтра 19 июля: Стрельцам - прибыль, Скорпионам - особый подарок

13:28

"У меня есть бронь от театра": известный актер добровольно записался в силы ПВО

13:19

Восемь лет колонии: ведущую "Вестей" в РФ приговорили к тюрьме за осуждение войны

13:18

Не просто пауза: эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ

12:59

"Не прячусь": Григорий Бакланов закрутил роман после развода

12:48

В Украине некоторым учителям перестали выплачивать надбавки: в чем причина

12:44

Сезон начался, а цены кусаются: базовый фрукт в Украине резко подскочил в цене

12:40

Где 3 ошибки на рисунке: надо быть гениями, чтобы их заметить

12:24

Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводыВидео

12:22

Почему 19 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

12:19

Взрывчатка в рюкзаке: СБУ задержала агентку, которая хотела взорвать ТЦК в Одессе

Реклама
12:14

Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон - причина

12:07

Жара возвращается, известна дата: лишь в нескольких областях будет прохладно

12:00

Легенда экстрима: трагически не стало любимца публики и звезды 90-х и 2000-х

11:42

Средняя зарплата не равна средней пенсии: какие выплаты будут получать украинцы

11:23

"Где родился мой сын": Винник признался, как сбежал из Украины

11:18

Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

10:53

Украинцы нарушают и не знают о штрафе: за что наказывают на 30 тысяч гривен

10:46

Курс евро будет удивлять: банкир сказал, нужно ли бежать в обменники с 21 июля

10:43

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной областиВидео

10:32

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Драконам - испытания, Свиньям - разочарования

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять