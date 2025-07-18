Копия отца: Наталка Денисенко показала сына, который заметно подрос

Кратко:
- Наталка Денисенко показалась с сыном
- На кого он похож
Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая недавно развелась с Андреем Фединчиком, устроила фотосессию сыном.
Как рассказала Наталка в своих соцсетях, мальчик не любит фотографироваться, поэтому ей пришлось пойти на хитрость.
Денисенко устроила немало развлечений Андрею, поэтому он все же согласился фотографироваться с мамой.
"Мой сын - мое сердечко. Эти фото с сыночком, как всегда, на вес золота! Он очень не любит фотографироваться, от слова совсем! Но дети так быстро растут и так хотелось совместных фотографий, поэтому даже не буду вам рассказывать весь тот список развлечений, которые я пообещала ему за эти фото", - отметила Наталка.
Отметим, мальчик заметно повзрослел, что заметили поклонники актрисы и написали об этом в комментариях.
"Сын очень похож на папу! Серьезный, красивый мальчик";
"Он такой уже взрослый!";
"Вы замечательные!" - отметили пользователи соцсети.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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