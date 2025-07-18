Копия отца: Наталка Денисенко показала сына, который заметно подрос

Сын Наталки Денисенко поражает сходством с отцом.

https://stars.glavred.info/kopiya-otca-natalka-denisenko-pokazala-syna-kotoryy-zametno-podros-10682435.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - отдых с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Наталка Денисенко показалась с сыном

На кого он похож

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая недавно развелась с Андреем Фединчиком, устроила фотосессию сыном.

Как рассказала Наталка в своих соцсетях, мальчик не любит фотографироваться, поэтому ей пришлось пойти на хитрость.

видео дня

Денисенко устроила немало развлечений Андрею, поэтому он все же согласился фотографироваться с мамой.

"Мой сын - мое сердечко. Эти фото с сыночком, как всегда, на вес золота! Он очень не любит фотографироваться, от слова совсем! Но дети так быстро растут и так хотелось совместных фотографий, поэтому даже не буду вам рассказывать весь тот список развлечений, которые я пообещала ему за эти фото", - отметила Наталка.

Наталка Денисенко с сыном / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

Отметим, мальчик заметно повзрослел, что заметили поклонники актрисы и написали об этом в комментариях.

Наталка Денисенко с сыном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сын очень похож на папу! Серьезный, красивый мальчик";

"Он такой уже взрослый!";

"Вы замечательные!" - отметили пользователи соцсети.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред