"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

Появились первые детали развода Денисенко и Фединчика.

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Проблемы в браке Денисенко и Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

Суд расторг брак Денисенко и Фединчика

Почему они развелись

Украинская известная актриса Наталка Денисенко развелась со своим мужем – актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.

Как стало известно, Богунский районный суд Житомира рассмотрел дело знаменитостей и принял решение о расторжении их брака.

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В решении суда отмечено, что брак расторгнут "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Решение суда о разводе Денисенко и Фединчика / фото: скрин opendatabot.ua/

"Брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считают невозможным. В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью у них нет", – написано в сообщении.

Денисенко и Фединчик ранее много снимались вместе / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе пары, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы. Также у Денисенко и Фединчика есть общий сын Андрей.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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