"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

Кратко:
- Суд расторг брак Денисенко и Фединчика
- Почему они развелись
Украинская известная актриса Наталка Денисенко развелась со своим мужем – актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.
Как стало известно, Богунский районный суд Житомира рассмотрел дело знаменитостей и принял решение о расторжении их брака.
В решении суда отмечено, что брак расторгнут "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".
"Брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считают невозможным. В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью у них нет", – написано в сообщении.
Напомним, совсем недавно стало известно о разводе пары, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы. Также у Денисенко и Фединчика есть общий сын Андрей.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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