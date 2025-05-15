Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

Элина Чигис
15 мая 2025, 08:21
130
Появились первые детали развода Денисенко и Фединчика.
Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Проблемы в браке Денисенко и Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

  • Суд расторг брак Денисенко и Фединчика
  • Почему они развелись

Украинская известная актриса Наталка Денисенко развелась со своим мужем – актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.

Как стало известно, Богунский районный суд Житомира рассмотрел дело знаменитостей и принял решение о расторжении их брака.

видео дня

В решении суда отмечено, что брак расторгнут "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Решение суда о разводе Денисенко и Фединчика
Решение суда о разводе Денисенко и Фединчика / фото: скрин opendatabot.ua/

"Брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считают невозможным. В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью у них нет", – написано в сообщении.

Денисенко и Фединчик ранее много снимались вместе
Денисенко и Фединчик ранее много снимались вместе / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе пары, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы. Также у Денисенко и Фединчика есть общий сын Андрей.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Денисенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

08:41Война
ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

08:35Фронт
Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

07:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

Гороскоп на сегодня 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Гороскоп на сегодня 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Китайский гороскоп на сегодня 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

Последние новости

08:41

Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

08:35

ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:21

"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

08:10

Новые сказки Абрамовича: как Путин водит Запад за носмнение

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
07:37

Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

07:10

Сложная загадка на IQ: где буква G среди букв C

07:00

Евровидение-2025 второй полуфинал: где и когда смотреть

06:47

Трамп не поедет на переговоры Украины и России в Стамбуле: СМИ узнали причину

Реклама
06:10

О санкциях, Европе и Трампемнение

05:51

Всегда был украинским патриотом: как Россия украла Малевича и "Черный квадрат"

05:22

Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктахВидео

05:00

Загадка для самых гениальных: найдите 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

04:35

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

04:00

Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

03:30

Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородкеВидео

03:12

Не в долларах и не в евро: в чем выгодно хранить деньги украинцам в 2025 годуВидео

02:46

"Цены на мясо подталкивают к вегетарианству": будет ли дешеветь популярный продуктВидео

02:15

Расквасила нос: Дженнифер Лопес получила травму на репетиции

02:09

В Грузии арестовали экс-министра обороны, воевавшего на стороне Украины

Реклама
01:27

На войне погиб бывший участник "Дизель-шоу", ведущий Максим Нелипа

01:11

"Отказ от мира имеет свою цену": Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции

14 мая, среда
23:46

Западные чиновники убедили Зеленского не отказываться от переговоров с РФ – WP

23:27

"Я увижу это все": в СНБО выдали реалистичный сценарий распада РФ

23:12

"Представляет, как их тянут по грязи": в Сети показали драматический момент с Ziferblat на Евровидении-2025

23:05

Кремль впервые раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле - поедет ли Путин

22:43

"Нечего будет сказать московским рабам": что не дает Путину пойти на перемирие

22:41

"Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и выиграл Кубок Украины

22:00

Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

21:51

Оплатил похороны: в семье у молчуна Реввы случилась трагедия

21:45

"Эта неделя может изменить многое": Зеленский рассказал о формате переговоровВидео

21:41

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

21:35

В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей - Рютте

21:29

Историк призвал поднимать гривны на улице: в чем причина

21:28

В переговорах с РФ может появиться новый посредник - ЗеленскийВидео

21:27

"Путин послал Трампа": реальное перемирие возможно только при двух вариантах

21:13

Предательница Тодоренко засветила выпирающий живот

21:12

Более 100 боев в сутки: Зеленский рассказал, что на самом деле происходит на фронтеВидео

20:56

Почему нужно осторожно относиться к деньгам 15 мая: какой праздник и день ангела

20:49

Евровидение-2025 второй полуфинал: список и порядок участников, прогноз, детали

Реклама
20:16

С добавлением секретного продукта: рецепт идеального теста для пиццы за 15 минут

20:05

Почему именно Киев стал столицей Украины: объяснение известного историка

19:56

Говядина и свинина стремительно дорожают: сколько сейчас стоит килограмм

19:49

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

19:29

"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

18:55

Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

18:51

Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюансВидео

18:51

Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

18:48

Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

18:33

Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять