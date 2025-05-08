Отказались встречаться: Денисенко и Фединчик проигнорировали заседание суда

Актеры отказались от встречи даже в суде.

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Развод Денисенко и Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

Денисенко и Фединчик не встретились в суде

Что известно об их разводе

Сегодня, 8 мая, Богунский районный суд Житомира во время судебного заседания рассмотрит дело о разводе украинской актрисы Наталки Денисенко с украинским актером Андреем Фединчиком.

Как сообщает сайт "Судова влада України", еще 29 апреля суд рассмотрел ходатайство Наталки и принял решение, что заседание суда будет проходить в режиме видеоконференции через систему "Электронный суд".

видео дня

Решение о разводе должны были принять еще 11 марта, но Денисенко и Фединчик не пришли на заседание.

Андрей Фединчик и Наталка Данисенко с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе пары, хотя поклонники уже давно заподозрили, что в их семье проблемы.

Четвертая свадьба Денисенко и Фединчика / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Денисенко перестала делиться фотографиями с мужем в соцсетях, а также их уже давно не видели вместе. Пока актеры не комментировали причину решения развестись.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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