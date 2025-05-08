Отказались встречаться: Денисенко и Фединчик проигнорировали заседание суда

Кратко:
- Денисенко и Фединчик не встретились в суде
- Что известно об их разводе
Сегодня, 8 мая, Богунский районный суд Житомира во время судебного заседания рассмотрит дело о разводе украинской актрисы Наталки Денисенко с украинским актером Андреем Фединчиком.
Как сообщает сайт "Судова влада України", еще 29 апреля суд рассмотрел ходатайство Наталки и принял решение, что заседание суда будет проходить в режиме видеоконференции через систему "Электронный суд".
Решение о разводе должны были принять еще 11 марта, но Денисенко и Фединчик не пришли на заседание.
Напомним, совсем недавно стало известно о разводе пары, хотя поклонники уже давно заподозрили, что в их семье проблемы.
Денисенко перестала делиться фотографиями с мужем в соцсетях, а также их уже давно не видели вместе. Пока актеры не комментировали причину решения развестись.
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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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