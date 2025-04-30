Денисенко приписывают роман с известным режиссером: реакция "любовников"

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский прокомментировали слухи про их отношения.

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Наталка Денисенко развод - актрисе приписали роман с Алексеем Комаровским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko, instagram.com/aleks_komarovskyi

Краткое содержание:

По слухам Наталка Денисенко разводится с Андреем Фединчиком из-за другого мужчины

Инсайдеры сообщают, что им может быть режиссер Алексей Комаровский

Актриса и режиссер ответили на слухи

В средине апреля брак украинских актеров, Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, попал под пристальное внимание общественности после новостей о том, что пара разводится. Позже украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что причиной разрыва является новый мужчина в жизни Наталки, который появился, пока Андрей служит в ВСУ - их отношения якобы не выдержали испытания расстоянием.

После этого в Telegram-канале "Злива" появилась информация, с кем именно Денисенко якобы завела роман. Инсайдер сообщает, что актриса встречается с украинским режиссером Алексеем Комаровским - прежде она снималась в его фильме "Коли ти вийдеш заміж?", и сейчас они работают над совместным проектом.

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"Держите "слив", только на условиях полной анонимности. Эти двое (Денисенко и Комаровский - прим. редактора) мутят, кажется так. Так что у Наталки роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно он ли является причиной ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", - цитирует информатора "Злива".

Наталка Денисенко развод - актрисе приписали роман с Алексеем Комаровским / t.me/zlyvaaaaa

Алексей Комаровский оперативно отреагировал на слухи про роман с Наталкой Денисенко - в комментарии изданию "Гордон" он сказал следующее: "Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, – это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейным комедийным фэнтези. Наташа в нем такая, которой вы ее не видели никогда".

Наталка Денисенко развод - актрисе приписали роман с Алексеем Комаровским / instagram.com/aleks_komarovskyi

Стоит отметить, что ни новости о разводе, ни слухи о потенциальном любовнике сама актриса до этого не комментировала. Она нарушила молчание лишь после того, как "всплыло" имя Алексея Комаровского. В своем блоге в Instagram она опубликовала саркастичный комментарий - да, она и режиссер вместе, и больше не может держать это в тайне. Но под "вместе" подразумевается новый проект - "Хрещатик 48/2".

Наталка Денисенко развод - актрисе приписали роман с Алексеем Комаровским / instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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