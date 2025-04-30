"Передумала": Евгений Кошевой рассказал про сложное решение 17-летней Варвары

Варвара Кошевая готовится вступить во взрослую жизнь, и определиться с будущим оказалась не так уж легко.

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Варвара Кошевая новости - Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa, instagram.com/evgenii.koshevoi

Кратко:

Варвара Кошевая готовится поступить в ВУЗ

Старшая дочь Евгения Кошевого передумала ехать в Польшу, как планировала еще год назад

17-летняя Варвара Кошевая хорошо знакома украинскому зрителю не только благодаря имени своего звездного отца - комика Евгения Кошевого. С детства девушка принимала участие в различных телепроектах вроде "Рассмеши комика" и "Голос. Дети", проявляя незаурядный артистизм.

Поэтому не удивительно, что в более взрослом возрасте Варвара решила связать свою жизнь с творчеством. Еще в 2024 года Евгений Кошевой сообщал, что его дочь активно развивает свой певческий талант и готовится к поступлению в один из университетов Польши. Однако теперь планы Кошевой-младшей на будущее изменились.

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Об этом шоумен сообщил в комментарии для ТСН.ua. Варвара не отказалась от затеи стать артисткой, однако остановила свой выбор на украинском ВУЗе. "Варя в этом году планирует поступать. Но в Польшу передумала ехать. Пока мы рассматриваем для поступления Академию эстрадного и циркового искусств, которая находится в Киеве", - поделился Евгений Кошевой.

Варвара Кошевая новости - Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться дочь / instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара - старшая из двоих дочерей Евгения Кошевого и его супруги, дизайнера и танцовщицы Ксении. Пара, которая вместе с 2007 года, также воспитывает 11-летнюю Серафиму.

Евгений Кошевой с женой Ксенией / instagram.com/yalta_k

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Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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