"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

Кароль рассказала про ботокс в ее лице.

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Тина Кароль новости - певица призналась в использовании ботокса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Тина Кароль рассказала, что использует инъекции

Звезда рассказала, почему препараты не держатся на ее лице

Украинская певица Тина Кароль находится в прекрасной физической форме - она соблюдает диету, активно занимается спортом, и относится к этим вопросам с большой самодисциплиной. Привлекательная внешность артистки также является результатом активной работы.

Помимо уходовой косметики и генетической предрасположенности, Кароль также нередко оказывается в кресле косметолога - недавно она впервые призналась, что делает инъекции ботокса. При этом звезда отметила, что из-за динамичной мимики к уколам красоты ей приходится прибегать достаточно часто.

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В интервью для Beauty Pro Тина подчеркнула, что не считает инъекции чем-то зазорным - если есть возможность держать себя и свое лицо в форме, то для нее нет причин от этого отказываться. "У меня есть отчасти ботокс. Безусловно использую его. Говорю об этом действительно впервые. Но мы этим пользуемся очень осторожно. Объясню почему. У меня активная мимика, когда я пою, то делаю это очень напряженно и идет вибрация всех мышц лица. Поэтому это все растворяется на мне и ничего не держится. И мы постоянно его прибавляем. И когда я еду в тур, то снова все сначала. Что-то делать в меру – это уход. И если существует такое предложение в современном мире, то почему бы и нет", - рассказала Тина Кароль.

Тина Кароль новости - певица призналась в использовании ботокса / Скриншот YouTube

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Ранее Главред рассказывал, что Melovin подтвердил отношения с известной певицей. Мэл впервые признался, что на самом деле происходило и происходит между ним и Swoiia.

Также Камалия рассказала, что поссорилась с известным певцом. Петр Черный позвонил певице после церемонии награждения премии Yuna, и стал предъявлять ей претензии, но получил жесткий отпор.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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