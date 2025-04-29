Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

Анна Подгорная
29 апреля 2025, 14:36
107
Кароль рассказала про ботокс в ее лице.
Тина Кароль
Тина Кароль новости - певица призналась в использовании ботокса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

  • Тина Кароль рассказала, что использует инъекции
  • Звезда рассказала, почему препараты не держатся на ее лице

Украинская певица Тина Кароль находится в прекрасной физической форме - она соблюдает диету, активно занимается спортом, и относится к этим вопросам с большой самодисциплиной. Привлекательная внешность артистки также является результатом активной работы.

Помимо уходовой косметики и генетической предрасположенности, Кароль также нередко оказывается в кресле косметолога - недавно она впервые призналась, что делает инъекции ботокса. При этом звезда отметила, что из-за динамичной мимики к уколам красоты ей приходится прибегать достаточно часто.

видео дня

В интервью для Beauty Pro Тина подчеркнула, что не считает инъекции чем-то зазорным - если есть возможность держать себя и свое лицо в форме, то для нее нет причин от этого отказываться. "У меня есть отчасти ботокс. Безусловно использую его. Говорю об этом действительно впервые. Но мы этим пользуемся очень осторожно. Объясню почему. У меня активная мимика, когда я пою, то делаю это очень напряженно и идет вибрация всех мышц лица. Поэтому это все растворяется на мне и ничего не держится. И мы постоянно его прибавляем. И когда я еду в тур, то снова все сначала. Что-то делать в меру – это уход. И если существует такое предложение в современном мире, то почему бы и нет", - рассказала Тина Кароль.

Тина Кароль
Тина Кароль новости - певица призналась в использовании ботокса / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Melovin подтвердил отношения с известной певицей. Мэл впервые признался, что на самом деле происходило и происходит между ним и Swoiia.

Также Камалия рассказала, что поссорилась с известным певцом. Петр Черный позвонил певице после церемонии награждения премии Yuna, и стал предъявлять ей претензии, но получил жесткий отпор.

Читайте также:

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:59Мир
Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:14Украина
Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

14:09Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Последние новости

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

Реклама
15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:57

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сортВидео

14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площадиВидео

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

Реклама
13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

13:36

Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

13:21

У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего часВидео

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

11:43

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:32

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

11:27

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньшеВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Быкам - переедание, Тиграм - разлука

11:02

Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

10:52

В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

Реклама
10:45

"Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигуройВидео

10:09

Жара, грозы и заморозки: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае

10:07

Тодоренко беременна третьим: путинистка Валерия "слила" секрет запроданки

10:06

Огонь расплаты: ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов на Луганщине

09:33

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

09:13

Укрепление доллара в Украине: каким будет курс американской валюты

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

09:02

Не 24 августа: историк назвал настоящую дату Дня Независимости УкраиныВидео

08:59

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

"Хотим окончания войны": в ООН отреагировали на путинское "перемирие"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять