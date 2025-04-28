"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Меловин раскрыл подробности романа со Swoiia.

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Melovin личная жизнь - певец рассказал об отношениях со Swoiia / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/swoiia

Кратко:

Полгода Бочаров и Гуменюк интригуют фанатов природой своих отношений

Певец впервые признался, что происходило и происходит между ним и Swoiia

Слухи про роман украинских певцов Melovin (Константин Бочаров) и Swoiia (в прошлом - Ассоль; Екатерина Гуменюк) начали появляться еще в октябре 2024 года, а уже в ноябре артистка объявила о своем разводе. После этого Меловин и Своя начали появляться вместе на публике, светских мероприятиях, снимались в романтических клипах и давали двузначные комментарии про природу своих отношений.

К февралю 2025 года искра между звездами стала остывать. По крайней мере исчезли совместные публичные выходы, а Бочаров рассказывал, что ему и Гуменюк непросто из-за их творческих натур и плотных графиков.

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Что же было между артистами на самом деле, и как их отношения складываются сейчас? На эти вопросы Меловин ответил в интервью Славе Демину.

Так певец подтвердил, что между ним и Своей есть романтические отношения, однако они платонические и без обязательств - пара просто наслаждается обществом друг друга, когда есть возможность, и служит друг для друга поддержкой и утешением после тяжелого опыта предыдущих романов.

Melovin личная жизнь - певец рассказал об отношениях со Swoiia / Скриншот YouTube

"Между нами были настолько теплые отношения, что мы могли проснуться вместе в постели, платонически, без секса. При этом мы не планируем ничего серьезно. Это не буквальная любовь. Но я это называю романтическими отношениями. Это не та любовь, когда вы занимаетесь сексом. Я часто был у Кати, будил ее, мы шли гулять, она ко мне приезжала… Это были отношения без качелей. Иногда так и нужно полечить друг друга после негативного опыта. Потому что у нее была негативная история в прошлом и у меня тоже. Поэтому это выглядело так, что мы якобы пойдем под венец. Потому что действительно это было искренне. Романтика сопровождала и до сих пор сопровождает наши отношения. Но мы реально вытирали друг другу слезы. Мы звоним и рассказываем истории, которые никто никогда не будет знать. Это платоническая любовь, когда ты готов приехать, вытереть слезы и купить ей что-то вкусненькое. Для меня это легкие романтические отношения, не обязывающие ни к чему", - рассказал Melovin.

Melovin личная жизнь - певец рассказал об отношениях со Swoiia / instagram.com/melovin_official

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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