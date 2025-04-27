"У меня нет желания": Злата Огневич призналась, почему отказалась от материнства

Кратко:
- Злата Огневич призналась, что не хочет рожать детей
- Звезда мотивировала свою позицию
Украинская певица Злата Огневич никогда не была замужем и детей не имеет. Она наслаждается своей свободой, хоть недавно и интриговала поклонников любовью, которая поселилась в ее сердце.
В интервью для программы "Ближче до зірок" 39-летняя артистка призналась: отсутствие детей - не случайность. На данный момент это - ее осознанный выбор; Огневич позиционирует себя, как чайлдфри.
"Сейчас у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношу себя к чайлдфри. Ну, это мой выбор. Мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут, тот образ жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова", - поделилась Злата.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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