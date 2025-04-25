Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

Муж Кати Сильченко объявил о радостном событии.

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​Катя Сильченко - второй брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Катя Сильченко

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За кого Катя Сильченко вышла замуж

Как прошла церемония

Украинская известная дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во второй раз, а церемония была тайной.

Новоиспеченный муж основательницы бренда "The Coat" – организатор мероприятий и основатель агентства S*event Сергей Неклева – изменил семейный статус в соцсетях.

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Ранее пара скрывала свои отношения, они тесно сотрудничают, в частности, Неклева помогает Сильченко организовывать модные показы.

Катя Сильченко вышла замуж / фото: скрин facebook.com, Сергей Неклева

Пока Сильченко никак не комментировала событие, но ясно, что на церемонии были только самые близкие люди.

Катя Сильченко с мужем / фото: instagram.com, Катя Сильченко

Напомним, Катя была в браке с бизнесменом Камо Багдасаряном, они поженились в 2014 году, но в 2020 развелись, у пары есть общая дочь Сати.

"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", - говорила дизайнер.

В 2022 году стало известно о новом романе Сильченко в День Святого Валентина.

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Кто такая Катя Сильченко? Катя Сильченко - основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине. Чемпионка Украины, мастер спорта по бальным танцам. Финалистка Blackpool (чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Великобритании) в категории "до 21 года".

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