Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

Вы узнаете:
- За кого Катя Сильченко вышла замуж
- Как прошла церемония
Украинская известная дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во второй раз, а церемония была тайной.
Новоиспеченный муж основательницы бренда "The Coat" – организатор мероприятий и основатель агентства S*event Сергей Неклева – изменил семейный статус в соцсетях.
Ранее пара скрывала свои отношения, они тесно сотрудничают, в частности, Неклева помогает Сильченко организовывать модные показы.
Пока Сильченко никак не комментировала событие, но ясно, что на церемонии были только самые близкие люди.
Напомним, Катя была в браке с бизнесменом Камо Багдасаряном, они поженились в 2014 году, но в 2020 развелись, у пары есть общая дочь Сати.
"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", - говорила дизайнер.
В 2022 году стало известно о новом романе Сильченко в День Святого Валентина.
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Кто такая Катя Сильченко?
Катя Сильченко - основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине. Чемпионка Украины, мастер спорта по бальным танцам. Финалистка Blackpool (чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Великобритании) в категории "до 21 года".
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