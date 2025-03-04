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"Не он его придумал": дизайнер одежды Зеленского высказалась о скандале в США

Элина Чигис
4 марта 2025, 22:11
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Эльвира Гасанова рассказала об одежде президента Украины.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - стиль одежды / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Читайте детально:

  • Дизайнер одежды Владимира Зеленского отреагировала на критику в США
  • Эльвира Гасанова рассказала об образах президента

Украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая создает одежду для президента Украины Владимира Зеленского, поделилась, что была удивлена критикой в сторону его образа на переговорах в США.

В комментарии для OBOZ.UA Гасанова удивилась тем, что одежда Зеленского стала причиной конфликта в Белом доме.

видео дня

"Видела видео, когда президент только выходил из машины, и его встречал Трамп. И он сказал: "Ты сегодня выглядишь более нарядно". И я подумала, что прикольно, видимо, total black все-таки немножко сработал на то, что пусть это не полноценный костюм, но он заметил, что сегодня Владимир Александрович выглядит более нарядно. И это меня порадовало, потому что я подумала: "Отлично, значит, не будет с этим вопросов", - рассказала Эльвира.

Также дизайнер считает, что образ президента стал просто зацепкой для неприятного разговора.

"Мы все были шокированы, и я думаю, что вопрос с костюмом - это просто была зацепка во время любой ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил очень уместно", - отметила Гасанова.

Также Эльвира поддержала президента, ведь она понимает его позицию.

"Мне понятен месседж Владимира Александровича, тем более это не впервые. Этот месседж, конечно, не только от него, то есть не он его придумал, уже в истории были такие случаи. Я понимаю, что он таким образом показывает свою солидарность с народом, поэтому не понятно, почему именно это и ничего другого не было важно для страны, которая говорит, что она наш партнер. Но мы видим, каким образом дальше все развивается, и очень тяжело верить, что проблема именно в том, что Владимир Александрович пришел не в костюме", - подытожила дизайнер.

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Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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