Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванок

Украинская дизайнер Юлия Магдич рассказала о том, как клиенты из террористической России пытаются заказать у нее вышиванки.
Как рассказала она в интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине" ее брендом время от времени интересуются граждане РФ, Белоруссии и люди с оккупированных территорий Украины. Они даже спрашивают, есть ли доставка товара в их регионы.
Сама дизайнер говорит, что в ответ на подобные запросы подчеркивает, что в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. И добавляет, что никогда не собиралась открывать свой бизнес в РФ.
"Трудно представить, что в РФ будет сверхспрос на вышиванки. Нам периодически пишут – чтобы вы понимали – из России, Беларуси... Девушка недавно писала из Крыма, есть ли туда доставка. Я говорю, что да, но когда там откроется" почта", к тому – нет", – говорит Магдич.
Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал главные модные тренды лета 2024 года.
Ранее также Меган Маркл вызвала онлайн-дебаты после того, как во время своей недавней поездки в Нигерию надела дизайнерское платье с ироничным названием "Виндзор".
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