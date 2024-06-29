Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванок

Юлия Магдич рассказала о том, как россияне просят продать им одежду.

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Юлия Магдич рассказала о своем бренде / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская дизайнер Юлия Магдич рассказала о том, как клиенты из террористической России пытаются заказать у нее вышиванки.

Как рассказала она в интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине" ее брендом время от времени интересуются граждане РФ, Белоруссии и люди с оккупированных территорий Украины. Они даже спрашивают, есть ли доставка товара в их регионы.

Сама дизайнер говорит, что в ответ на подобные запросы подчеркивает, что в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. И добавляет, что никогда не собиралась открывать свой бизнес в РФ.

"Трудно представить, что в РФ будет сверхспрос на вышиванки. Нам периодически пишут – чтобы вы понимали – из России, Беларуси... Девушка недавно писала из Крыма, есть ли туда доставка. Я говорю, что да, но когда там откроется" почта", к тому – нет", – говорит Магдич.

Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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