"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

Панас Буйный анонсировал новую песню после творческой паузы.

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Панас Буйный - куда пропал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Панас Буйный

Кратко:

Панас Буйный обратился к поклонникам

Певец готовит сюрприз

После продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней.

На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько кадров из студии звукозаписи и поделился эмоциями:

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"Ну, наконец. Что-нибудь новое буду творить", — написал он, намекая на будущий релиз.

Панас Буйный в студии звукозаписи / фото: скрин instagram.com, Панас Буйный

Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

Панас Буйный раскрыл свой секрет / фото: instagram.com, Панас Буйный

Точная дата выхода новой композиции пока не разглашается, но похоже, поклонникам стоит ожидать громкого возвращения.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вбросы.

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Кто такой Панас Буйный? Панас Буйный (Иван Прокудин) – украинский певец комедийного жанра, музыкант.

Во время карантина 2019 создал проект Панас Буйный вместе с известным звукорежиссером, саундпродюсером Богданом Нестором. Проект стал успешным благодаря синглам "Поцомай" и "Счастье здоровья много лет".

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году дал ряд благотворительных концертов в поддержку ВСУ.

В 2023 году артист представил и отыграл первый сольный концерт во Львове.

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