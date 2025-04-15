"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

Кратко:
- Панас Буйный обратился к поклонникам
- Певец готовит сюрприз
После продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней.
На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько кадров из студии звукозаписи и поделился эмоциями:
"Ну, наконец. Что-нибудь новое буду творить", — написал он, намекая на будущий релиз.
Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.
Точная дата выхода новой композиции пока не разглашается, но похоже, поклонникам стоит ожидать громкого возвращения.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.
А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вбросы.
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Кто такой Панас Буйный?
Панас Буйный (Иван Прокудин) – украинский певец комедийного жанра, музыкант.
Во время карантина 2019 создал проект Панас Буйный вместе с известным звукорежиссером, саундпродюсером Богданом Нестором. Проект стал успешным благодаря синглам "Поцомай" и "Счастье здоровья много лет".
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году дал ряд благотворительных концертов в поддержку ВСУ.
В 2023 году артист представил и отыграл первый сольный концерт во Львове.
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