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Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

Анна Подгорная
8 апреля 2025, 13:58
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Артист объяснил, почему Марина Зиброва перестала появляться на публике.
Павел Зибров с женой
Павел Зибров новости - певец рассказал, где сейчас Марина Зиброва / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Вкратце:

  • Марина Зиброва перестала появляться с мужем на светских мероприятиях
  • Артист объяснил решение супруги

Украинский певец Павел Зибров может всего себя отдавать творчеству - об организационных вопросах его карьеры уже много лет заботится его жена Марина. Прежде она сопровождала артиста на красных дорожках, но сегодня ее не увидишь рядом с мужем.

Поклонники Зиброва стали беспокоиться - куда же пропала его возлюбленная? Секрет Павел Николаевич раскрыл в беседе с Люкс ФМ.

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По словам певца, его супруга уже не в том положении, чтобы "суетой заниматься" - в свое время она сполна испила из чаши популярности, и теперь с радостью уступает дорогу молодому поколению. "У меня есть молодая поросль – Диана Зиброва, это моя правая рука, левая нога. А Марина дома – смотрит тексты, сценарии пишет, за костюмами следит, с дизайнерами говорит, деньги считает. Диана – она энерджайзер. Вы что? Мы с ней успеваем?! Марина Владимировна – медленно пошла, она красивая женщина, ей нельзя суетой заниматься. А с Дианкой мы – шурх-шурх. Дорогу – молодым, мне очень приятно с Дианой ходить на красные дорожки, ее все знают. Маринка уже в славе накупалась, она уже немножко отдыхает", - рассказал артист.

Павел Зибров
Павел Зибров новости - певец рассказал, где сейчас Марина Зиброва / Скриншот YouTube

Павел и Марина Зибровы поженились в августе 1994 года. Женщина быстро стала заведовать карьерой мужа и работать над узнаваемостью и популяризацией его образа. В 1997 году в этом браке появилась дочь Диана. Сейчас девушка также помогает отцу в работе - она является его пиар-менеджером.

Павел Зибров с семьей
Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / instagram.com/pavlo_zibrov

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Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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