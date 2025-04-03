"Зайчик" Сердючки отреагировал на слухи про роман с Данилко: "Кто-то с кем-то спал"

Дмитрий Волканов раскрыл правду о природе его отношений с Андреем Данилко.

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Дмитрий Волканов рассказал, в каких отношениях с Андреем Данилко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dimavolkanov, instagram.com/v_serduchka

Кратко:

Из-за успеха Волканову приписывают отношения с Андреем Данилко

Певец рассказал, какие отношения его связывают с бывшим наставником на самом деле

Украинский певец Дмитрий Волканов в 9 сезоне шоу Х-Фактор попал под опеку Андрея Данилко. Юный артист занял второе место и получил приглашение поработать в бэнде Верки Сердючки. Так Волканов на 4 года стал "зайчиком" - бэк-вокалистом звезды.

Сейчас Волканов строит сольную музыкальную карьеру, и уже делает первые успехи. Многие не верят, что 23-летнее дарование способно пробиться в большой шоу-бизнес самостоятельно, поэтому начинают придумывать о нем слухи. Например, приписывают Дмитрию любовную связь с Андреем Данилко, которая, якобы, и помогает продвигаться его музыкальной карьере.

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В интервью для Славы Демина Волканов опроверг эти сплетни, но подтвердил, что за время совместной работы Данилко стал для него, как член семьи. "Мне кажется, что людям хочется в это верить. Если мы начнем с Данилко, то каждый человек за 30 лет, который появлялся рядом с ним, это его "муж" или "жена". Инна, которая играет маму, - "жена", Геля - "жена", водитель Рома - все понятно, Дима Волканов - понятно. Наше общество настолько испорчено, что оно не может поверить в то, что я в 23 года могу делать что-то сам: "Ну не может он без того, чтобы его кто-то не продвигал, кто-то с кем-то спал". Я же читаю комментарии и там пишут, что у меня есть определенные успехи из-за того, что я могу спать, например, с Андреем Данилко. Комментаторы не понимают, что может быть по-другому, что мы можем быть друзьями. Мы как родственники! Можем не общаться полгода, а потом по телефону обсудить все", - поделился артист.

Дмитрий Волканов (с флагом в руках) во время одного из выступлений Верки Сердючки / instagram.com/serduchka_band

Также Дмитрий Волканов рассказал, что уже более трех лет состоит в отношениях и очень счастлив. "Первая взаимная любовь вот три года как уже, точнее уже четвертый год. Я в отношениях очень заботлив, беру на себя ответственность, желаю становиться лучше для этого человека и делать этого человека лучше для себя. У нас есть общая цель, хотим жить в достатке, чтобы наши родители проводили старость в достатке", - говорит певец.

Дмитрий Волканов раскрыл подробности своей личной жизни / Скриншот YouTube

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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