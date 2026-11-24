Вы узнаете:
- Из-за чего Дантес поссорился с Аленой Омаргалиевой
- Как певец узнал, с кем у него произошла потасовка
Известный украинский певец Владимир Дантес поделился неожиданной историей своего знакомства с коллегой по сцене Аленой Омаргалиевой. В новом выпуске шоу "Де брехня?" артист признался, что их первая встреча состоялась еще в 2010 или 2011 году в харьковском ночном клубе и обернулась громким конфликтом.
Тогда молодой исполнитель приехал в родной город на концерт ко Дню Конституции, который совпал с его днем рождения, а после бурного застолья с близкими отправился в клуб, перебрав с алкоголем. В разгар вечеринки Дантес на почве ревности начал эмоционально выяснять отношения со своей тогдашней девушкой.
Когда за нее заступилась незнакомая блондинка, артист грубо ее оскорбил. В ответ девушка схватила певца за волосы, после чего ссора переросла в потасовку с участием подошедшего мужчины. В конфликт также пришлось вмешаться охране.
Развязка этой истории наступила лишь спустя год, когда Дантеса вместе с возлюбленной пригласили на дружеский ужин домой к супружеской паре артистов - Алене Омаргалиевой и Тамерлану. Во время теплой беседы хозяйка вечера неожиданно поинтересовалась у гостя, помнит ли он обстоятельства их первой встречи. Лишь после ее рассказа певец осознал, что той самой незнакомкой из клуба была Алена.
"Вова, ты помнишь, как мы с тобой познакомились?" - спросила тогда Омаргалиева.
Сейчас артист искренне осуждает свое прошлое поведение, не пытается оправдывать выходки молодости и уверяет, что с годами сильно изменился.
"И мне так стыдно", - признался Дантес.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Alyona Alyona поделилась первыми результатами похудения спустя месяц после операции по уменьшению желудка. В Instagram артистка показала подписчикам свежую цифру на весах и рассказала о своих ощущениях на этом этапе преображения.
Также звезда "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс поделилась в Instagram редкими семейными снимками с мужем Владом и двумя сыновьями. В подписи она трогательно обратилась к супругу-военнослужащему, намекнув на непростые периоды в их браке и поблагодарив его за общих детей.
Читайте также:
- "Вижу по кольцам": Alyona Alyona сильно похудела и раскрыла свои изменения
- "Спасибо за сыновей": Неля Шовкопляс показала мужа-военного и близнецов
- Звезда "Гарри Поттера" сделал сюрприз защитнику, который провел 4 года в плену
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред