Известный украинский певец рассказал о скандальном инциденте в Харькове.

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Алена Омаргалиева и Владимир Дантес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Омаргалиева, Владимир Дантес

Вы узнаете:

Из-за чего Дантес поссорился с Аленой Омаргалиевой

Как певец узнал, с кем у него произошла потасовка

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился неожиданной историей своего знакомства с коллегой по сцене Аленой Омаргалиевой. В новом выпуске шоу "Де брехня?" артист признался, что их первая встреча состоялась еще в 2010 или 2011 году в харьковском ночном клубе и обернулась громким конфликтом.

Тогда молодой исполнитель приехал в родной город на концерт ко Дню Конституции, который совпал с его днем рождения, а после бурного застолья с близкими отправился в клуб, перебрав с алкоголем. В разгар вечеринки Дантес на почве ревности начал эмоционально выяснять отношения со своей тогдашней девушкой.

видео дня

Как Владимир Дантес познакомился с Аленой Омаргалиевой / скрин из видео

Когда за нее заступилась незнакомая блондинка, артист грубо ее оскорбил. В ответ девушка схватила певца за волосы, после чего ссора переросла в потасовку с участием подошедшего мужчины. В конфликт также пришлось вмешаться охране.

Развязка этой истории наступила лишь спустя год, когда Дантеса вместе с возлюбленной пригласили на дружеский ужин домой к супружеской паре артистов - Алене Омаргалиевой и Тамерлану. Во время теплой беседы хозяйка вечера неожиданно поинтересовалась у гостя, помнит ли он обстоятельства их первой встречи. Лишь после ее рассказа певец осознал, что той самой незнакомкой из клуба была Алена.

Алена Омаргалиева / фото: instagram.com, Алена Омаргалиева

"Вова, ты помнишь, как мы с тобой познакомились?" - спросила тогда Омаргалиева.

Сейчас артист искренне осуждает свое прошлое поведение, не пытается оправдывать выходки молодости и уверяет, что с годами сильно изменился.

"И мне так стыдно", - признался Дантес.

Владимир Дантес / инфографика: Главред

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