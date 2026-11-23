Рэперша раскрыла, на сколько килограммов похудела за месяц.

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Alyona Alyona - похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

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Как изменилась Alyona Alyona

На сколько килограммов похудела исполнительница

Украинская рэперша Alyona Alyona откровенно рассказала о первых результатах преображения ровно через месяц после операции по уменьшению желудка. Звезда вышла на связь с поклонниками в Instagram и показала актуальную цифру на весах.

По состоянию на 23 ноября вес артистки составляет 118 килограммов. До хирургического вмешательства она весила 132 килограмма, то есть всего за 4 недели ей удалось сбросить 14 килограммов. Подводя итоги первого месяца новой жизни, певица отметила, что сейчас чувствует себя хорошо и с большим интересом наблюдает за изменениями своего тела. Она даже сравнила пережитую послеоперационную боль с родами, после которых женский организм удивительным образом стирает неприятные ощущения из памяти.

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Alyona Alyona спустя месяц после операции / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Хочется как-то подвести итоги, ведь за этот месяц произошло действительно очень многое", - начала рэперша.

Кроме того, певица поделилась любопытными наблюдениями за реакцией организма: уже с первых недель после вмешательства она стала намного сильнее мерзнуть. Причем холод ощущается не только в ногах, но и в руках, и даже в голове. Из-за этого звезда достала самые теплые костюмы с начесом и постоянно хочет надеть шапку. Также исполнительница рассказала, что теперь испытывает исключительно физическое чувство голода и насыщается порцией максимум в 60–80 граммов. А вот предсказанного уменьшения размера ноги пока не заметила и продолжает носить прежнюю обувь с теплыми носками. При этом внешние изменения в других частях тела уже очевидны.

Сколько весит Alyona Alyona сейчас / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Это вижу по кольцам: те, которые я покупала на безымянный палец, теперь я ношу на среднем. И уменьшилось вот здесь лицо. Еще у меня немного тянут шрамы, и я до сих пор не могу пока супер наклоняться, и очень сильно скручиваться, и где-то прижимать, или очень сильно тянуться вверх", - поделилась звезда.

Напомним, ранее Alyona Alyona неоднократно предпринимала попытки похудеть с помощью различных диет, детокс-программ и занятий спортом, однако вес со временем возвращался из-за стрессов и плотного гастрольного графика. В конце октября 2026 года артистка решилась на бариатрическую операцию по уменьшению желудка ради сохранения здоровья и улучшения самочувствия.

Alyona Alyona / инфографика: Главред

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