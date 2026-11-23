Вы узнаете:
- На какие средства Олег Винник живет в Германии
- Сколько денег нужно артисту для комфортной жизни
Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины, откровенно рассказал о своем финансовом положении в Германии. В беседе с блогером Валерием Романко артист заявил, что не живет на государственные пособия.
По словам исполнителя, его доходы за границей крайне нестабильны, а громкие заголовки в прессе и рейтинги баснословных состояний звезд не имеют ничего общего с реальностью. Винник отметил, что может полгода оставаться без заработка, а затем отправиться в гастрольный тур и распределять полученные гонорары.
"Я не могу сказать, сколько зарабатываю, потому что могу сидеть полгода, ничего не делать и ничего не заработать. А может быть, что месяц поездил, провел тур и уже тогда распределяю доходы. А если сказать, сколько зарабатываю в год... То, что пресса пишет об артистах, - я не верю. Не знаю ни одного артиста, о доходах которого написали бы правду. Обо мне писали в Forbes, и я такой: "Ого, где эти деньги?"" - пожаловался певец.
Кроме того, артист, который подчеркивает, что зарабатывает исключительно своим голосом, озвучил конкретную сумму, необходимую ему для привычного уровня комфорта и путешествий в немецкой столице.
"Если мне дать 2500 евро в месяц - этого мало для жизни в Берлине. Если жить где-то в центре и еще в отпуск куда-нибудь полететь, как делают многие немцы, то нужны четыре тысячи", - подсчитал Винник.
Напомним, Олег Винник выехал из Украины в феврале 2022 года и долгое время не появлялся в публичном пространстве, объясняя свое отсутствие проблемами со здоровьем. Ранее артист также заявлял, что уже более 25 лет является резидентом Германии.
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