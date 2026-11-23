Вы узнаете:
- На кого похож сын Соломии Витвицкой
- Какой подарок сделала телеведущей Светлана Тарабарова
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая вместе со своим супругом-военнослужащим Алексеем Ситайло опубликовала трогательное обращение к первенцу Устиму по случаю Дня сына. Звезда поделилась в Instagram нежными семейными кадрами и показала необычный памятный подарок, который получила от подруги - певицы Светланы Тарабаровой.
Супруги признались, что с появлением малыша их жизнь кардинально изменилась и перешла в совершенно иную реальность. Однако они не жалуются на родительские заботы, ведь воспринимают отцовство и материнство как огромное счастье. В поздравительном ролике Соломия и Алексей обратились к сыну с искренними словами любви, пообещав бережно хранить в памяти каждое мгновение его детства.
"Наш маленький мальчик, ты сделал наш мир совсем другим. И сколько бы ни прошло времени, мы будем помнить каждую твою крошечную черточку, каждый вздох и каждое мгновение, когда ты был таким маленьким. С Днем сына, наш Устим!" - обратились к первенцу родители.
Кроме того, Витвицкая похвасталась оригинальным подарком от многодетной мамы Светланы Тарабаровой, которая собрала в единую композицию главные памятные вещи, связанные с рождением мальчика: 2 теста на беременность, снимок УЗИ, семейное фото, а также слепки крошечных ножек и ручек.
Тем временем в комментариях подписчики засыпали семью комплиментами, единодушно отметив поразительное сходство Устима с его отцом-военнослужащим.
"Такая маленькая копия папочки, пусть растет счастливым!"
"Папин сынок".
"Устимчик еще маленький, но виден как похож на папу, конечно будет расти и меняться".
Напомним, телеведущая Соломия Витвицкая и военнослужащий ВСУ Алексей Ситайло впервые рассказали о своих отношениях в феврале 2024 года, а позже возлюбленный сделал звезде предложение руки и сердца. В июне 2026 года пара поженилась, а 26 сентября у супругов родился сын Устим. Для ведущей этот брак стал вторым, а мальчик - долгожданным первенцем.
Видео Соломии Витвицкой с сыном смотрите тут.
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