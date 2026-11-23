Том Фелтон - Гарри Поттер / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Том Фелтон

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Какой подарок Том Фелтон пообещал украинскому защитнику

Как книги о Гарри Поттере поддерживали военного в плену

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, записал неожиданное видеообращение для украинского военного Александра Иванова. Личное послание звезды показали во время благотворительного вечера во Львове, а видео с трогательным моментом появилось в Instagram.

Ролик представили публике 21 ноября на мероприятии "Синя сукня", где присутствовал и сам защитник. В своем видео Фелтон обратился к украинцу как к особому поклоннику вселенной Джоан Роулинг, отметив, что именно истории о волшебнике помогли бойцу пережить тяжелейшие испытания в российском плену. Кроме того, актер в фирменной манере пошутил о факультетах Хогвартса и пригласил военного в Великобританию.

видео дня

Том Фелтон обратился к украинскому военному / скрин из видео

"Это сообщение для особого Александра. Ты огромный фанат Гарри Поттера. И, насколько я знаю, именно книги о нем помогли тебе пережить очень темные времена. И, похоже, сейчас ты сам делаешь очень многое, чтобы поддерживать других людей. Надеюсь, ты из Слизерина. Ибо для Пуффендуя я таких сообщений не записываю. Как тебе идея отправиться в Лондон на экскурсию по студии Гарри Поттера? Да, друг! Ты увидишь своими глазами места, где создавали фильмы. Надеюсь, что это подарит тебе широкую улыбку", - сказал Фелтон.

Вскоре после мероприятия сам Александр опубликовал эмоциональный пост в Instagram, признавшись, что до сих пор не может поверить в реальность произошедшего и чувствует себя так, словно стал свидетелем настоящего волшебства.

Реакция Александра Иванова на слова кумира / скрин из видео

"Где-то со стороны сегодня выглядела магия… Как сказал мне один человек, такое ощущение, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео? То, что у меня нет слов и я поражен, это вообще ничего не сказать! Спасибо всем!" - поделился эмоциями морпех.

Напомним, майор морской пехоты Александр Иванов, служивший в 36-й отдельной бригаде и участвовавший в обороне Мариуполя, провел в российском плену 4 года, 1 месяц и 3 дня, вернувшись домой 15 мая 2026 года. Все это время дома его ждали жена Нелли и сын Демид. В неволе военный помогал побратимам не терять надежду, шепотом пересказывая им все 7 книг о Гарри Поттере.

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Видеообращение Тома Фелтона смотрите тут.

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