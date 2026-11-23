Вы узнаете:
- Какие осложнения возникли у Наталки Денисенко
- Какие бьюти-процедуры актриса продолжает делать
Известная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала в интервью Радио Люкс о неприятных последствиях популярной косметологической процедуры. Артистка призналась, что недавно столкнулась с тяжелым побочным эффектом после инъекций ботулотоксина.
По словам звезды, реакция организма оказалась крайне болезненной: ее мучили сильные головные боли, а также ухудшилось зрение. Хотя со временем тревожные симптомы прошли, перенесенный стресс заставил Денисенко пересмотреть свой подход к уходу за лицом и начать искать более безопасные альтернативы.
"Я нормально отношусь и к пластике, и к косметологии, но стараюсь не преувеличивать. Недавно у меня был очень сильный побочный эффект от инъекций ботулотоксина: сильные головные боли и негативное влияние на зрение. Оно прошло, но ботокс я себе больше никогда не буду делать, буду искать альтернативы", - поделилась актриса.
В то же время Наталка не скрывает, что продолжает посещать косметолога и прибегает к другим инъекционным методикам для поддержания молодости кожи. В ее губах есть немного гиалуроновой кислоты, также она регулярно делает биоревитализацию и пробовала препараты на основе полимолочной кислоты.
Что касается пластических операций, пока артистка к ним не готова, однако не исключает хирургического вмешательства в будущем, если возникнет реальная необходимость.
"Относительно пластики в будущем - пока не планирую, но если появится такая потребность, желание и возможность, то почему нет. Любое хирургическое вмешательство - это нагрузка для организма, поэтому отношусь к этому серьезно", - подчеркнула Денисенко.
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