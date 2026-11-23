Внимательные поклонники заподозрили, что у Артема Пивоварова родилась дочь.

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Артем Пивоваров стал отцом / коллаж: Главред, скрин из видео

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Какая деталь на фото Артема Пивоварова намекнула на пополнение в семье

Почему поклонники решили, что супруга артиста уже стала мамой

Украинский певец и тренер "Голосу країни-14" Артем Пивоваров спровоцировал волну слухов о том, что впервые стал отцом. Поводом для обсуждений послужила публикация артиста в Instagram.

Музыкант показал, как проводит время дома за игрой на приставке, однако внимательные пользователи заметили на заднем плане воздушные шарики - в том числе с изображением облаков и розового оттенка.

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Фото Артема Пивоварова спровоцировало слухи о рождении ребенка / фото: instagram.com, Артем Пивоваров

По мнению поклонников, подобное оформление обычно используют, чтобы встретить маму с новорожденным после выписки из роддома. Розовый цвет натолкнул некоторых на мысль о рождении дочери. Дополнительным аргументом для фанатов стало то, что жена исполнителя Даша Чередниченко уже давно не появлялась на публике. Пользователи связали это с уходом за малышом. Часть аудитории и вовсе предположила, что Пивоваров опубликовал кадр с шариками намеренно, понимая, что поклонники могут расценить это как намек.

"Обратила внимание на шарики. И мне напомнило, что такие шарики делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Так все-таки Даша уже родила. Может, не именно сейчас, а может, совсем недавно. Но все же Артем стал отцом. И эти тучки в правом углу точно делают для таких событий. И розовые, как будто бы у него дочь", - поделились предположениями на фан-странице артиста в Threads.

У Артема Пивоварова могла родиться дочь / скрин из Threads

Сам музыкант традиционно не комментирует личную жизнь и предпочитает скрывать подробности семейного быта от посторонних глаз. Тем не менее ранее в прессе обсуждалось, что пара узаконила отношения после почти 10 лет романа, а впоследствии избранницу певца заметили на публике с округлившимся животом.

Напомним, летом 2026 года стало известно, что Артем Пивоваров женился на Даше Чередниченко. Спустя некоторое время девушку заметили на концерте с видным животиком, что спровоцировало слухи о беременности.

Артем Пивоваров / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины, откровенно рассказал о своем финансовом положении в Германии. Артист заявил, что не живет на государственные пособия и может по полгода оставаться без дохода.

Также Соломия Витвицкая и ее муж-военнослужащий Алексей Ситайло трогательно поздравили сына Устима с Днем сына, поделившись теплыми семейными кадрами. Подписчики сошлись во мнении, что мальчик растет поразительно похожим на своего отца.

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