Популярная украинская телеведущая опубликовала редкие семейные фото по случаю Дня сына.

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Неля Шовкопляс показала мужа и детей / колаж: Главред, фото: pinterest.com, Неля Шовкопляс

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Какие семейные кадры показала Неля Шовкопляс

Как телеведущая обратилась к своему мужу Владу

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс впервые за долгое время показала в Instagram фотографии с мужем Владом и двумя сыновьями. Поводом для публикации редких семейных кадров стал День сына, который отмечался 22 ноября.

Погрузившись в воспоминания, телеведущая поделилась в своем фотоблоге архивными снимками, показав, какими 12-летние близнецы Тимофей и Матвей были в младенчестве и как менялись с годами. В праздничной публикации Неля откровенно описала всю гамму эмоций, которые подарило ей материнство, и призналась, что порой скучает по тем временам, когда мальчики были совсем маленькими.

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Семья Нели Шовкопляс / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Без этих двух мальчиков моя жизнь не имела бы такой палитры эмоций и чувств. Они показали, как сильно я умею любить, злиться, какой запас объятий и поцелуев можно давать и получать просто так, и как это быть мамой мальчиков-близнецов! Сказать, что весело и интересно - это ничего не сказать! Сегодня просто поблагодарила сыновей, что выбрали нас с их папой, чтобы прийти в этот мир! Мне совсем не верится, что они уже такие взрослые и иногда я скучаю по ним маленьким…" - растрогала Шовкопляс.

Также по случаю праздника звезда телеэкрана поддержала других украинских матерей, чьи сыновья сейчас защищают Украину на фронте, мысленно обняв и поблагодарив каждую из них. Кроме того, Неля обратилась к собственному супругу-военному, намекнув на пережитые в браке сложности, но подчеркнув, что искренне благодарна ему за общих детей.

Неля Шовкопляс - дети / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Своим детям просто хочу сказать: "Люблю! Очень-очень сильно!" Влад, спасибо за сыновей! Как бы там ни было, но дети у нас получились замечательные", - добавила Неля.

Напомним, ранее Неля Шовкопляс откровенно рассказывала о глубоком кризисе в отношениях с мужем Владиславом, из-за которого супруги даже подавали заявление на развод и некоторое время жили раздельно. Однако после начала полномасштабной войны, когда Влад вступил в ряды ВСУ, паре удалось переосмыслить семейные ценности, проработать обиды с психологом и сохранить семью.

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