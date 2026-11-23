Жена американского президента Трампа Мелания беспокоится за своего сына.

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Мелания Трамп предупредила сына / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, Википедия

Кратко:

О какой опасности предупредила Мелания

Кто находится постоянно рядом с мужчиной

Первая леди США Мелания Трамп рассказала, какой совет дает своему 20-летнему сыну Баррону в вопросах личной жизни. По словам супруги американского президента, она рекомендует наследнику быть осторожным в отношениях, поскольку современный мир таит немало опасностей.

Об этом Мелания рассказала в документальном сериале MELANIA: The Series, премьера которого состоялась 20 ноября 2026 года. В проекте первая леди поделилась подробностями семейной жизни и рассказала о своих отношениях с единственным сыном.

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Во время разговора режиссер сериала Бретт Ратнер упомянул, что дочери его друзей проявляют большой интерес к Баррону. По его словам, некоторые девушки даже задумываются о поступлении в Нью-Йоркский университет, чтобы оказаться поближе к молодому человеку.

Мелания Трамп опасается за сына / Фото Instagram/melaniatrump

"Я слышу от дочерей своих друзей, что они влюблены в Баррона. Они говорят, что хотят поступить в NYU только ради того, чтобы быть рядом с ним", - рассказал Ратнер.

После этого режиссер поинтересовался, какие рекомендации Мелания дает сыну относительно знакомств и романтических отношений.

"Я всегда говорю ему, что мир опасен и нужно быть осторожным", - ответила первая леди.

При этом Мелания подчеркнула, что не стремится контролировать личную жизнь Баррона. По ее словам, между ними сложились доверительные отношения, и сын всегда может обратиться к ней за советом.

"У нас очень открытое общение обо всем, что касается жизни. Я всегда буду рядом с ним. Он знает, что является моим главным приоритетом и всегда им останется", - призналась супруга Дональда Трампа.

Мелания также с юмором охарактеризовала себя как довольно современную и понимающую мать. Она отметила, что регулярно напоминает Баррону о своей готовности поддержать его в любой ситуации.

Как складывается личная жизнь Баррона Трампа

Младший сын президента США традиционно старается держаться подальше от публичного внимания. Несмотря на интерес прессы к его личной жизни, сам Баррон практически не рассказывает о романтических отношениях.

В сентябре 2026 года некоторые зарубежные издания сообщали, что молодой человек якобы уже больше года встречается с девушкой, с которой познакомился во время учебы. Однако подробностей об избраннице Баррона и их отношениях практически нет.

За сыном Мелании Трамп охотятся девушки / скрин из видео

Ранее он учился в бизнес-школе Stern при Нью-Йоркском университете, а затем перевелся в вашингтонский кампус. Во время учебы в Нью-Йорке его передвижения сопровождали сотрудники Секретной службы, что заметно ограничивало возможности вести обычную студенческую жизнь.

В документальном проекте Мелания также рассказала, что Баррон проявлял интерес к политике и помогал отцу находить общий язык с молодыми избирателями во время президентской кампании 2024 года.

При этом первая леди убеждена, что сын должен самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Она не хочет навязывать ему собственные взгляды и считает важным уважать его решения, убеждения и интересы.

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О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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