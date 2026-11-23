Кратко:
- О какой опасности предупредила Мелания
- Кто находится постоянно рядом с мужчиной
Первая леди США Мелания Трамп рассказала, какой совет дает своему 20-летнему сыну Баррону в вопросах личной жизни. По словам супруги американского президента, она рекомендует наследнику быть осторожным в отношениях, поскольку современный мир таит немало опасностей.
Об этом Мелания рассказала в документальном сериале MELANIA: The Series, премьера которого состоялась 20 ноября 2026 года. В проекте первая леди поделилась подробностями семейной жизни и рассказала о своих отношениях с единственным сыном.
Во время разговора режиссер сериала Бретт Ратнер упомянул, что дочери его друзей проявляют большой интерес к Баррону. По его словам, некоторые девушки даже задумываются о поступлении в Нью-Йоркский университет, чтобы оказаться поближе к молодому человеку.
"Я слышу от дочерей своих друзей, что они влюблены в Баррона. Они говорят, что хотят поступить в NYU только ради того, чтобы быть рядом с ним", - рассказал Ратнер.
После этого режиссер поинтересовался, какие рекомендации Мелания дает сыну относительно знакомств и романтических отношений.
"Я всегда говорю ему, что мир опасен и нужно быть осторожным", - ответила первая леди.
При этом Мелания подчеркнула, что не стремится контролировать личную жизнь Баррона. По ее словам, между ними сложились доверительные отношения, и сын всегда может обратиться к ней за советом.
"У нас очень открытое общение обо всем, что касается жизни. Я всегда буду рядом с ним. Он знает, что является моим главным приоритетом и всегда им останется", - призналась супруга Дональда Трампа.
Мелания также с юмором охарактеризовала себя как довольно современную и понимающую мать. Она отметила, что регулярно напоминает Баррону о своей готовности поддержать его в любой ситуации.
Как складывается личная жизнь Баррона Трампа
Младший сын президента США традиционно старается держаться подальше от публичного внимания. Несмотря на интерес прессы к его личной жизни, сам Баррон практически не рассказывает о романтических отношениях.
В сентябре 2026 года некоторые зарубежные издания сообщали, что молодой человек якобы уже больше года встречается с девушкой, с которой познакомился во время учебы. Однако подробностей об избраннице Баррона и их отношениях практически нет.
Ранее он учился в бизнес-школе Stern при Нью-Йоркском университете, а затем перевелся в вашингтонский кампус. Во время учебы в Нью-Йорке его передвижения сопровождали сотрудники Секретной службы, что заметно ограничивало возможности вести обычную студенческую жизнь.
В документальном проекте Мелания также рассказала, что Баррон проявлял интерес к политике и помогал отцу находить общий язык с молодыми избирателями во время президентской кампании 2024 года.
При этом первая леди убеждена, что сын должен самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Она не хочет навязывать ему собственные взгляды и считает важным уважать его решения, убеждения и интересы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.
Ранее также американская певица и актриса Майли Сайрус связала себя узами брака с музыкантом Максом Морандо. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений.
Вас также может заинтересовать:
- Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешек
- Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло
- Мир к Рождеству: Мелания Трамп сделала неожиданное заявление о завершении войны в Украине
О персоне: Мелания Трамп
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред