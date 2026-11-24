Актриса показала, как живут 18 тысяч горожан без отопления и горячей воды.

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Антонина Хижняк - ситуация в Украинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Антонина Хижняк

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Антонина Хижняк вышла на связь из родного города

Что происходит в Украинке Киевской области

Известная украинская актриса и будущая главная героиня романтического реалити "Холостячка" Антонина Хижняк публично забила тревогу из-за критической ситуации в Украинке Киевской области. В своем Instagram знаменитость откровенно рассказала, что происходит в ее родном городе.

По словам звезды, еще до наступления сильных морозов температура в квартирах горожан опустилась до 6–10 градусов тепла, на стенах появляется плесень, а батареи остаются ледяными. Актриса опасается, что с приходом холодов коммунальщикам придется слить воду из системы, чтобы трубы не разорвало. Из-за этого может перестать работать канализация, а 18 тысяч жителей окажутся на пороге гуманитарной катастрофы и будут вынуждены искать новое жилье.

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Антонина Хижняк - актриса / скрин из видео

"Дома очень холодно. Батареи - просто лед. Весь город замерзает, и я не знаю, что будет, когда ударят морозы. Станция может просто законсервировать весь город, слить воду из труб, чтобы они не лопнули. И 18 тысячам людей придется куда-то переселяться", - подчеркнула Антонина Хижняк.

Особую тревогу у артистки вызывает положение самых уязвимых категорий населения - пенсионеров и детей. По ее словам, детские сады в городе закрыты, а школьники вынуждены учиться по очереди - день дома и день в укрытии. Возмущенная реакцией местного руководства, которую она назвала похожей на издевательство, Хижняк обратилась к администрации с требованием немедленно найти выход из кризиса.

Антонина Хижняк с бабушкой / скрин из видео

"Если второй вопрос еще как-то можно решить с помощью бойлеров, то первый грозит "консервацией" города: когда из труб сольют воду и к тому же перестанет работать канализация. Уже сейчас, даже без сильных морозов, в квартирах 6–10 градусов, плесень и постоянный холод. А "ответ" мэра больше похож на издевательство", - добавила актриса.

Ранее мэр Украинки Александр Туренко в комментарии "Суспільному" объяснял отсутствие централизованного теплоснабжения масштабными повреждениями расположенной неподалеку теплоэлектростанции. По словам чиновника, для возвращения тепла в город необходимо построить новую котельную, однако самостоятельно профинансировать строительство местные власти не в состоянии.

Видео Антонины Хижняк смотрите тут.

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