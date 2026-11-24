Блогерка Екатерина Остапчук рассказала о тревожном самочувствии во время второй беременности.

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Жена Остапчука попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

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Какие симптомы появились у Екатерины Остапчук

Почему блогерке пришлось обратиться за экстренной помощью

Блогерка Екатерина Остапчук, которая ждет второго ребенка от украинского телеведущего Владимира Остапчука, попала в канадскую больницу. В Instagram избранница шоумена рассказала, что почувствовала себя плохо, поэтому супруги обратились за медицинской помощью.

В итоге Екатерина провела ночь в отделении экстренной помощи и вернулась домой лишь в 6 утра. Блогерка отметила, что экстренная медицинская служба в Канаде оперативно оказывает помощь беременным женщинам, поэтому долго ждать приема ей не пришлось. Позже Остапчук успокоила подписчиков, заверив, что уже чувствует себя хорошо и с ней все в порядке.

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Екатерина Остапчук в больнице / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Ночь провела в канадской экстренной медицинской помощи. Беременность омолаживает. Уже все хорошо. Тянул живот долго и не проходило, в жар бросало. Решили не игнорировать и не ждать, пока пройдет. Домой вернулись в 6 утра. Кстати, при беременности экстренная медицина работает отлично. Ничего не ждали", - поделилась избранница шоумена.

После пережитого Остапчук обратилась к другим женщинам, находящимся в положении, подчеркнув непредсказуемость беременности. Она призвала будущих мам не терпеть боль и не заниматься самолечением, поскольку при нетипичных симптомах промедление может обернуться критической ситуацией.

Екатерина Остапчук - беременность / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Не игнорируйте нетипичное самочувствие при беременности и не терпите боль. Беременность - состояние непредсказуемое, и иногда потерянное время может стать критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим врачом. Всем здоровья", - обратилась к подписчицам блогерка.

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