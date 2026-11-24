Избранником Софьи Кругликовой стал Валерий Жуков - лидер рок-группы "Жуки".

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Бывшая жена Михаила Ефремова вышла замуж за лидера известной группы / коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

Кратко:

Пара официально оформила отношения в августе

Для Кругликовой очередной брак стал третьим, а для Жукова - вторым

Российская актриса Софья Кругликова, ранее состоявшая в браке с актером-путинистом Михаилом Ефремовым, вновь вышла замуж. Ее избранником стал Валерий Жуков - лидер рок-группы "Жуки". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, пара официально оформила отношения в августе. Для Кругликовой этот брак стал третьим, а для Жукова - вторым. Известно, что музыкант расстался с первой супругой в 2022 году. От предыдущего брака у него осталось двое несовершеннолетних сыновей.

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Лидер российской рок-группы "Жуки" Валерий Жуков придерживается позиции умалчивания. Он не делал никаких публичных заявлений ни в поддержку, ни против войны в Украине.

Музыкант полностью игнорирует политическую повестку, не дает интервью на тему военных действий и практически не ведет социальные сети. Валерий Жуков не внесен в санкционные списки Украины и западных стран.

Как утверждает Shot, причиной разлада в отношениях Кругликовой и Ефремова стали алкогольная зависимость актера, многочисленные скандалы и измены. Последним ударом стало трехдневное свидание артиста в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова поженились в 2002 году. В этом браке родились трое детей: дочери Вера (2004) и Надежда (2007), а также сын Борис (2010). В сентябре 2025 года супруги официально расторгли брак.

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