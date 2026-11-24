Пропагандист неожиданно опубликовал серию мрачных сообщений после гибели сына близкого друга на фронте.

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Иван Охлобыстин высказался против войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иван Охлобыстин

Вы узнаете:

Почему Охлобыстин неожиданно осудил войну

Какие подозрения предъявила актеру-пропагандисту СБУ

Российский актер и ярый пропагандист Иван Охлобыстин, который с начала полномасштабного вторжения активно поддерживал агрессию Кремля, неожиданно опубликовал в Telegram серию панических сообщений о войне в Украине. Вскоре после публикации все 3 поста были удалены с его страницы.

В первой записи Охлобыстин пожаловался, что на фронте погиб сын его близкого друга, тело которого с 12 ноября находится на боевых позициях и его невозможно эвакуировать. Уже в следующем посте актер неожиданно заявил о собственном бессилии, попрощался с аудиторией и назвал себя "старым, придурковатым клоуном".

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Иван Охлобыстин про войну в Украине / фото: t.me/astrapress

"Вот и все! Я больше ни о чем не могу говорить. Молодцы. Постарались. Умеете. Прощайте. Меня больше нет. Есть старый, придурковатый клоун, который доживает свой срок на такой же старой арене", - говорилось в публикации.

Финальным аккордом стала третья запись, в которой бывший священнослужитель и поклонник Владимира Путина внезапно высказался об отношении высших сил к происходящему.

"И напоследок: Богу эта война не нравится", - говорилось в сообщении.

Иван Охлобыстин осудил войну / фото: t.me/astrapress

После этого все 3 последние записи исчезли со страницы пропагандиста. Позже его дочь Варвара, указанная контактным лицом Telegram-канала, объяснила появление публикаций взломом аккаунта.

Напомним, ранее Иван Охлобыстин неоднократно выступал с агрессивными имперскими заявлениями, обещая, что Россия якобы захватит Киев и Одессу к 2030 году. В Украине СБУ заочно сообщила пропагандисту о подозрении сразу по 3 статьям Уголовного кодекса, включая посягательство на территориальную целостность страны, пропаганду войны и глорификацию российских оккупантов.

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