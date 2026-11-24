Вы узнаете:
- Почему Охлобыстин неожиданно осудил войну
- Какие подозрения предъявила актеру-пропагандисту СБУ
Российский актер и ярый пропагандист Иван Охлобыстин, который с начала полномасштабного вторжения активно поддерживал агрессию Кремля, неожиданно опубликовал в Telegram серию панических сообщений о войне в Украине. Вскоре после публикации все 3 поста были удалены с его страницы.
В первой записи Охлобыстин пожаловался, что на фронте погиб сын его близкого друга, тело которого с 12 ноября находится на боевых позициях и его невозможно эвакуировать. Уже в следующем посте актер неожиданно заявил о собственном бессилии, попрощался с аудиторией и назвал себя "старым, придурковатым клоуном".
"Вот и все! Я больше ни о чем не могу говорить. Молодцы. Постарались. Умеете. Прощайте. Меня больше нет. Есть старый, придурковатый клоун, который доживает свой срок на такой же старой арене", - говорилось в публикации.
Финальным аккордом стала третья запись, в которой бывший священнослужитель и поклонник Владимира Путина внезапно высказался об отношении высших сил к происходящему.
"И напоследок: Богу эта война не нравится", - говорилось в сообщении.
После этого все 3 последние записи исчезли со страницы пропагандиста. Позже его дочь Варвара, указанная контактным лицом Telegram-канала, объяснила появление публикаций взломом аккаунта.
Напомним, ранее Иван Охлобыстин неоднократно выступал с агрессивными имперскими заявлениями, обещая, что Россия якобы захватит Киев и Одессу к 2030 году. В Украине СБУ заочно сообщила пропагандисту о подозрении сразу по 3 статьям Уголовного кодекса, включая посягательство на территориальную целостность страны, пропаганду войны и глорификацию российских оккупантов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Екатерина Остапчук, беременная вторым ребенком от телеведущего Владимира Остапчука, обратилась в больницу в Канаде. Она сообщила, что внезапно почувствовала недомогание, из-за чего они с мужем поспешили за медицинской помощью.
Также Владимир Дантес рассказал неожиданную историю знакомства с певицей Аленой Омаргалиевой. По словам артиста, после грубого оскорбления девушка схватила его за волосы, а конфликт перерос в потасовку с вмешательством другого мужчины.
Читайте также:
- Бывшая жена Михаила Ефремова вышла замуж за лидера известной группы
- "Мне так стыдно": Дантес обматерил известную певицу и устроил драку
- Мелания Трамп предупредила 20-летнего сына об опасности: что ему грозит
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред