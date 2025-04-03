Двойные поздравления: бывшая жена Dzidzio беременна первенцем

"Девка с перцем" Slavia похвасталась округлым животиком.

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Slavia беременна - экс-жена Дзидзьо ждет ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

Славия презентовала новую песню и клип

В ролике артистка сообщила о беременности

Сегодня у певицы Slavia (Ярослава Притула) состоялось целых две премьеры. Во-первых, артистка презентовала клип и автобиографичную песню, в основу которой легли несколько историй про ее ухажеров. Кроме зажигательного трека, большое внимание привлекло видео к нему.

В кадре Славия появилась... с уже весьма округлым животиком. В связи с этим певицу заподозрили в беременности. Имя отца будущего ребенка Славии и срок беременности не разглашаются.

видео дня

Прежде артистка отмечала, что на отсутствие почитателей среди мужчин она после развода не жалуется. Впрочем, пока Славия держит интригу, действительно ли она ждет первенца, или же животик оказался лишь художественным элементом клипа.

Slavia беременна - экс-жена Дзидзьо ждет ребенка / Скриншот YouTube

Slavia - бывшая жена певца Михаила Хомы (Dzidzio). Пара после 12 лет отношений поженилась в 2013 году. В 2021-ом Ярослава и Михаил сообщили о разводе. Расходились артисты мирно, и сегодня поддерживают дружеские отношения. Впрочем, после развода Хома назвал союз с Притулой "женитьбой треугольника на квадрате", а сама Славия отмечала, что хотела бы заниматься сольной карьерой, что в условиях брака со звездным мужем оказалось невозможным.

Дзидзьо и Славия были вместе 20 лет / instagram.com/slavia_official

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Ранее Главред рассказывал, что известный украинский актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу. По словам продюсера, артист играл в его кинопроекте главную роль.

Также на фоне слухов про развод Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Настю Каменских. Потапенко, увлеченный новой певицей, не стал скрывать своего восхищения.

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Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

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