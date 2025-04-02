Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

Кондратюк рассказал про убыточный проект.

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Игорь Кондратюк из-за побега Дмитрия Ярошенко не может закончить фильм / коллаж: Главред, фото: Facebook Игоря Кондратюка, kino-teatr.ru

Кратко:

Игорь Кондратюк не может завершить фильм "В зените"

Его главный герой сбежал из Украины

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк положительно относится к выездам мужчин-артистов за границу во время полномасштабной войны. При условии, что те будут использовать иностранные командировки на сбор средств на пользу Украины и украинцев, а после работы возвращаться на родину.

Увы, далеко не каждому хватает на это честолюбия. В интервью для Янины Соколовой Кондратюк признался, что из-за одного актера, который не вернулся в Украину из страха мобилизации, встал на паузу его кинопроект - продюсер теряет деньги.

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Речь идет про актера Дмитрия Ярошенко ("Заборонений", "Наші Котики", "Платон Ангел"). Еще до начала полномасштабной войны стартовали съемки фильма "В зените", продюсером которого является Игорь Кондратюк. Ярошенку же досталась главная роль и 80% экранного времени. Из ленты была снята лишь часть, и теперь неизвестно, когда закончится съемка, так как Дмитрий Ярошенко выехал из страны.

Игорь Кондратюк из-за побега Дмитрия Ярошенко не может закончить фильм / Скриншот YouTube

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, у которого 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю", - рассказал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк из-за побега Дмитрия Ярошенко не может закончить фильм / kino-teatr.ru

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Кто такой Игорь Кондратюк? Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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