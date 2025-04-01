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"Я буду удивлен": Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025

Анна Подгорная
1 апреля 2025, 00:20
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Игорь Кондартюк прокомментировал перспективы Украины на Евровидении в этом году.
Ziferblat, Игорь Кондратюк
Ziferblat на Евровидении - Игорь Кондратюк оценил шансы группы на конкурсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, facebook.com/kondratjukigor

Вкратце:

  • Игорь Кондратюк считал Ziferblat лучшими на Нацотборе-2025
  • Сейчас шоумен более критично смотрит на группу

Украинская группа Ziferblat в мае представит Украину на Евровидении-2025 в Базеле. Украинский ведущий, шоумен и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк оценил шансы коллектива на победу. Музыканты были его фаворитами еще до победы на Национальном отборе на Евровидение.

Однако в недавнем интервью Янине Соколовой Кондратюк признался, что не видит для Ziferblat больших перспектив на конкурсе. Он похвалил артистов, но в то же время отметил, что профессиональное жюри может не быть таким же благосклонным.

"У них довольно сложная песня. Несколько раз меняется темп. Она интересная с точки зрения музыкальной, и они ребята неплохие. Но я буду удивлен, если они поднимутся высоко. Их шансы может занизить профессиональное жюри. Но я надеюсь, что, как традиционно последние три года, зрители, так называемые домохозяйки, проголосуют за Украину, потому что они просто поддерживают нас, и у них сердце лежит к жертве, а не к агрессору", - заявил Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Ziferblat на Евровидении - Игорь Кондратюк оценил шансы группы на конкурсе / Скриншот YouTube

Напомним, что группа Ziferblat, победители Нацотбора-2025, которые представят Украину на Евровидении в Базеле, Швейцария, по прогнозам букмекеров входят в десятку лучших конкурсантов этого года. Артисты выступят в первом полуфинале Евровидения-2025 13 мая под номером 5, и их шансы попасть в финал сейчас оценивают, как очень высокие.

Смотрите видео на конкурсную песню группы Ziferblat - Bird of Pray:

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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