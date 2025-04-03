"Контузии, ранения": Василий Вирастюк едва не погиб на Донбассе

Василий Вирастюк вспомнил о страшном происшествии.

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Василий Вирастюк помогает ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Кратко:

Василий Вирастюк попал под обстрел

Стронгмен рассказал о потерях

Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк рассказал, как попал под ракетный обстрел в Донецкой области.

На своей странице в соцсетях Вирастюк уточнил, что год назад, 2 апреля 2024 года, он вместе с коллегами везли автомобили для ВСУ. Они остановились в одной из гостиниц, но рядом с ней произошел прилет.

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Василий уверен, что ракеты, которые запустили оккупанты, кто-то навел специально именно в то место.

Василий Вирастюк об обстреле в Донецкой области / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

К сожалению, из-за обстрела только один автомобиль остался целым, остальные сгорели и ремонтировать уже не было что. Также тогда погиб один мужчина, а Вирастюк и другие получили незначительные ранения и контузии.

Василий Вирастюк пострадал на Донбассе / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

"Ровно год назад во время нашей поездки в Донецкую область к ВСУ по наводке администратора едва коллективно не отошли в мир иной. В результате: контузии коллег, незначительные ранения, семь автомобилей, кроме нашего, и, к сожалению, один погибший", — сообщил стронгмен.

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Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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