Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

Василий Вирастюк приоткрыл свою личную жизнь.

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Василий Вирастюк показался с новой женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Кратко:

Василий Вирастюк показал новое фото

Спортсмен сфотографировался с молодой женой

Украинский легендарный стронгмен Василий Вирастюк показал свою жену, с которой имеет общего ребенка.

На своей странице в Instagram Вирастюк опубликовал фото с возлюбленной - украинским дизайнером Ириной Зинченко.

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"Такая приятно неожиданная встреча старых друзей", - написал спортсмен.

На снимке Вирастюк с Ириной показались вместе с украинским певцом Виктором Бронюком и его супругой.

Василий Вирастюк в кругу друзей / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

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Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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