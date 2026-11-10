"Будет футбольная команда": Алина Гросу заговорила о второй беременности

Вы узнаете:
- Планирует ли Алина Гросу второго ребенка
- Как певица восстанавливает фигуру после родов
Известная украинская певица Алина Гросу ответила в Instagram на личные вопросы о планах на второго ребенка и восстановлении фигуры после родов. Звезда призналась, что мечтает о большой семье.
Отвечая на вопросы о возможном появлении еще одного ребенка, артистка с юмором отметила, что пока не торопит события, но от идеи многодетной семьи не отказывается. Певица добавила, что в ее роду чаще всего рождаются мальчики, поэтому она была бы рада и дочке, и даже двойне.
"Подождите, я еще от мальчика не отошла. Если серьезно, то, конечно, хотелось бы, но в нашей семье все рожают пацанов, и тогда у меня будет футбольная команда или хоккейная", - пошутила Алина Гросу.
Кроме того, исполнительница затронула непростую тему возвращения в прежнюю форму после родов. По словам Алины, ей сложно удерживать результат похудения: после того как она сбрасывает лишний вес, килограммы могут возвращаться. Певица отметила, что для нее важны дефицит калорий и строгая дисциплина, поскольку одного спорта или массажа недостаточно.
"Поверьте, я уже несколько раз после родов набирала назад. Я не знаю, то ли у меня гормональный фон, то ли я просто есть снова начинала - я то скину все, что мне нужно, то снова наберу. И очень трудно выдерживать, то есть просто железная должна быть дисциплина", - поделилась артистка.
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О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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