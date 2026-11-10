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Монатик задумался об переезде семьи из Киева: что его тревожит

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 10:06
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Артист все задумывается о том, насколько комфортно и безопасно детям оставаться в Киеве.
Монатик задумался об переезде семьи из Киева
Монатик задумался об переезде семьи из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Кратко:

  • Семья Монатика надеется на улучшение ситуации в Киеве
  • Монатик подчеркнул, что Киев остается особенным местом для его семьи

Украинский певец и хореограф Дмитрий Монатик признался, что вместе с супругой Натальей обсуждает возможный переезд из Киева из-за безопасности детей. Артист рассказал, что семья любит столицу, однако нынешняя ситуация заставляет их задумываться о будущем.

В программе "Тур звездами" исполнитель поделился родительскими переживаниями и признался, что пока не знает, какое решение они примут. По его словам, супруги постоянно обсуждают происходящее, надеются на улучшение ситуации, но окончательного ответа у них нет.

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"Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на улучшение. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры самими собой", – рассказал Монатик.

Артист также отметил, что во время гастролей по Украине увидел, с какими трудностями сталкиваются жители Запорожья, Днепра и Сум. Раньше подобные испытания казались более отдаленными от столицы, однако теперь Киев тоже переживает непростой период.

Именно поэтому, по словам певца, он все чаще задумывается о том, насколько комфортно и безопасно детям оставаться в городе.

При этом Монатик подчеркнул, что Киев остается особенным местом для его семьи. Несмотря на тревоги, супруги очень любят столицу и не хотят принимать решение о переезде поспешно.

"Мы обожаем Киев. Лучший город, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Необычайно. Это не для детей сегодня", – подчеркнул исполнитель.

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О персоне: MONATIK

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

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