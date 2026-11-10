Монатик задумался об переезде семьи из Киева: что его тревожит

Артист все задумывается о том, насколько комфортно и безопасно детям оставаться в Киеве.

https://stars.glavred.info/monatik-zadumalsya-ob-pereezde-semi-iz-kieva-chto-ego-trevozhit-10810808.html Ссылка скопирована

Монатик задумался об переезде семьи из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Кратко:

Семья Монатика надеется на улучшение ситуации в Киеве

Монатик подчеркнул, что Киев остается особенным местом для его семьи

Украинский певец и хореограф Дмитрий Монатик признался, что вместе с супругой Натальей обсуждает возможный переезд из Киева из-за безопасности детей. Артист рассказал, что семья любит столицу, однако нынешняя ситуация заставляет их задумываться о будущем.

В программе "Тур звездами" исполнитель поделился родительскими переживаниями и признался, что пока не знает, какое решение они примут. По его словам, супруги постоянно обсуждают происходящее, надеются на улучшение ситуации, но окончательного ответа у них нет.

видео дня

"Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на улучшение. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры самими собой", – рассказал Монатик.

Артист также отметил, что во время гастролей по Украине увидел, с какими трудностями сталкиваются жители Запорожья, Днепра и Сум. Раньше подобные испытания казались более отдаленными от столицы, однако теперь Киев тоже переживает непростой период.

Именно поэтому, по словам певца, он все чаще задумывается о том, насколько комфортно и безопасно детям оставаться в городе.

При этом Монатик подчеркнул, что Киев остается особенным местом для его семьи. Несмотря на тревоги, супруги очень любят столицу и не хотят принимать решение о переезде поспешно.

"Мы обожаем Киев. Лучший город, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Необычайно. Это не для детей сегодня", – подчеркнул исполнитель.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее российская балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими скандальными выходками и любовью к игристому, сделала серьезное заявление о своей дочери Ариадне.

Ранее также украинский актер Вячеслав Хостикоев поразил поклонников заметной трансформацией. За три года 30-летнему артисту удалось сбросить 35 килограммов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред