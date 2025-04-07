"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

Настя Каменских показала стильный образ.

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Настя Каменских - новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских побывала на новой фотосессии

Певица удивила своими размышлениями

Украинская певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков и заинтриговала подписью к ним.

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"Любовь к себе - это действие. Это не о громких заявлениях, а о тихой уверенности: когда ты говоришь "нет", потому что "да" изменяет тебе. Когда выбираешь не нравиться всем, а быть собой", - написала знаменитость.

Настя Каменских на новой фотосессии / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, Каменских состоит в браке со скандальным украинским рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине. Певица сейчас находится в Украине и часто появляются слухи о проблемах между супругами и даже об их разводе.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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